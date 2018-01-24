Samsung’dan Note 8’in Pil Ömrünü Uzatmak İçin 3 Yöntem!

Samsung, son amiral gemisi Galaxy Note 8'in daha uzun sürelerde şarj edilmeden kullanılmasını sağlayacak 3 temel yöntemi açıkladı. Bu yöntemleri, diğer cihazlarda da uygulayabilirsiniz.

Son yıllarda büyük hızda gelişen akıllı telefonların yetenekleri, özellikle gelişmiş cihazların bataryalarını fazlasıyla zorluyor. Aynı zamanda firmalar, daha ince ve kompakt tasarımlar sunmak adına bataryalara cihaz gövdelerinde daha az yer vermeye başladılar.

Onlarca şeyin her yıl gelişmesine rağmen bataryalar konusunda tek gelişen şey, bağlantı konnektörleri ve şarj süreleri oluyor. Haliyle eski ve yeninin çakışmasından dolayı karşılaşılan sorunlar da artık baş gösteriyor. Dev şirketler, mevcut akıllı telefonlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların alternatifini aramaya çalışıyor, milyonlarca dolarlık AR-GE projeleri yürütüyorlar.

Samsung’un 2016 yılında yaşanan Note 7 krizinden sonra ağzı epey yanık. Her ne kadar teknolojik olarak bu krizi atlatmış gözükse de yaşadığı itibar kaybını toplaması uzun zaman alacak gibi görünüyor. Bu nedenle firma, kullanıcılarını sürekli bilgilendirici mesajlarla ikan etmeye çalışıyor. Elbette bu gayenin içinde rakip firma müşterilerinin Samsung’u tercih etmesi gibi bir nokta da var.

Samsung, en yeni amiral gemisi Note 8 için batarya tasarrufu yöntemlerini açıkladı. Aslında bu teknikleri her telefon için uygulamak mümkün.

Telefonun temasını siyah renklerin ağır bastığı arka fonlardan oluşacak şekilde seçin:

Açık olan ve hali hazırda kullanmadığınız Wi-Fi, Bluetooth, NFC gibi bağlantı servislerini devre dışı bırakın:

Bunun için cihaz ayarlarına gidip bağlantı seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

Telefonunuzda bulunan güç tasarrufu modunu, bataryanız dolu olsa bile kullanabilirsiniz:

Samsung’un sunduğu bu yöntemler zaten çoğu akıllı telefon kullanıcısının aşina olduğu yöntemler. Ancak büyük ekranlı ve yüksek bağlantı hızlarına sahip cihazlarda, etkili sonuçlar verebilirler.