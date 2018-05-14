  • Note 9 Bekleyenlere Kötü, Galaxy S10 Bekleyenlere İyi Haber

Samsung'dan Galaxy Note 9 Bekleyenlere Kötü, Galaxy S10 Bekleyenlere İyi Haber!

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Samsung, ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı Galaxy Note 9 modeline eklemekten vazgeçti. Şirket, uzun süredir beklenen bu teknolojiyi Galaxy S10 modeli ile birlikte tanıtacak.

Samsung’un tüketiciler tarafından en çok rağbet gören akıllı telefon serilerinden biri olan Galaxy S serisi, önümüzdeki yıl 10. yılını kutlayacak. Hal böyle olunca da Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S10’a dair planları çok fazla merak ediliyor.
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Samsung’un Galaxy S10 ile birlikte Galaxy S serisine getireceği yeniliklerden biri de ekrana entegre parmak izi tarayıcı olacak. Fakat hala cevaplanmayan bir soru bulunuyor; Samsung, ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı ilk olarak hangi modelinde sunacak?

Bazı sızıntılar, Güney Koreli şirketin Galaxy Note 9 ile birlikte ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı Samsung hayranlarına sunacağını söylüyordu. Bazı sızıntılar ise şirketin bu teknolojiyi Galaxy S10’a sakladığını söylüyor.
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Yeni edinilen bilgilere göre Samsung, tedarikçilerine gönderdiği notta Galaxy Note 9’a ekrana entegre parmak izi tarayıcı eklemekten vazgeçtiğini ve bu teknolojiyi 10. yıl özel telefonu Galaxy S10 ile müşterilerine sunacağını iletti.

Galaxy S10, ekrana entegre parmak izi tarayıcı teknolojisinin kullanıldığı ilk akıllı telefon olmayacak. Fakat Samsung’un kendi geliştirmiş olduğu yeni tarama teknolojisi, Çinli akıllı telefon üreticilerin kullandığı sistemden çok daha stabil ve hızlı çalışacak.
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Samsung’un geliştirmiş olduğu ultrasonik parmak izi tarayıcı, kullanıcının parmağındaki tüm girinti ve çıkıntıları çok daha doğru bir şekilde, üç boyutlu olarak modelleyecek. Böylece hem güvenlik artacak hem de teknoloji çok daha hızlı çalışacak.

Kaynak : https://www.sammobile.com/2018/05/14/galaxy-s10-features-will-include-an-in-display-fingerprint-sensor/
Etiketler: Galaxy Note 9, Galaxy S10
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