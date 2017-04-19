Samsung'dan Galaxy S8 Ekran Problemi Hakkında Açıklama

Samsung, Galaxy S8 modellerinde meydana gelen kırmızı ekran problemiyle ilgili kullanıcıların içini rahatlatan bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S8 kullanıcıları cihazlarının ekranının aniden kırmızılaştığıyla ilgili şikayetlerini dile getirmiş ve Galaxy S8'de kronik bir ekran problemi olduğu iddialarını öne sürmüştü. Bunun üzerine fazla zaman geçmeden Galaxy S8'deki bu problemle ilgili açıklama geldi.

Konuyla ilgili kullanıcıların içini rahatlatacak bir açıklama yapan Samsung, yaşanan bu problemin kronik olmadığını ve üretimden kaynaklanmadığını belirtti. Bu sorun az sayıda Galaxy S8 cihazında yaşanıyor ve yine iddialara göre renk dengesinin yazılımsal olarak ayarlanmasıyla yaşanan kırmızı ekran problemi çözülüyor.

Özellikle Galaxy S8 piyasaya çıkar çıkmaz cihazda böylesine ciddi bir kronik hata olması açıkçası hepimize endişe vermişti. Bu durum bizden çok Samsung'a endişe vermiş olacak ki Samsung kısa süre içinde konuyla ilgili kullanıcılarını mağdur etmemek için açıklama yaparak sorunun üretimden kaynaklanmadığını söyleyerek Galaxy S8 taliplerinin içini rahatlattı.

Bu arada Galaxy S8'e değinmişken, Webtekno olarak Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiğimiz Galaxy S8 kutu açılışı videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.