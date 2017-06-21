Samsung’dan Galaxy S8 ile Hayatınızı Kolaylaştıracak 9 İpucu!

Güney Koreli firma, 2017 yılının Android cephesinde zirvenin tek sahibi. Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcılarının çok işine yarayacak 9 hileyi ve ipucuyu sizin için listeledik.

Çarpıcı tasarımları, mükemmel bir mühendisliğin ürünü ekranı ve üst düzey özellikleriyle şu anda piyasada en iyi telefonların başında gelen Galaxy S8 ailesi, kullanıcılara birçok kolaylık sağlıyor.

Açık konuşmak gerekirse aldığınız cihaz ne kadar üst düzey donanımlara sahip olursa olsun, cihazı kolay ve akıcı bir şekilde kullanamadıktan sonra hiç birinin anlamı kalmıyor. Ancak Samsung, kendi üretimi olan TouchWiz arayüzü ile desteklediği Android işletim sistemini oldukça kullanışlı hale getirmeyi çok iyi biliyor.

Galaxy S8 ve S8 Plus ise kullanıcı deneyimi açısından çıtayı arşa çıkarmış durumda. İşte bilmeniz gereken hileler ve ipucuları:

1. Görevler botunu ve Geri butonunun konumunu değiştirin:

Ayarlar> Ekran> Gezinme çubuğu> Düğme Düzeni'ne gidin ve ikisinden birini seçin: “Görevler - Ana Sayfa - Geri” veya “Geri - Ana Sayfa - Görevler”

2. Ana ekrandaki uygulama ızgarasının boyutunu değiştirin:

Ana ekran üzerindeki boş bir alana basılı tutun ve Ayarlar simgesine tıklayın. Ardından ızgara boyutları için 4x5, 4x6 ve 5x5 gibi seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

3. Araç çubuğuna Uygulamalar butonu ekleyerek menü seçeneğini geri getirin:

Ana ekran üzerindeki boş bir alana basılı tutun, sonra > Ana ekran ayarları > Uygulamalar düğmesine uzun basın. Ardından Uygulamalar butonunu ister gösterin, ister gizleyin.

4. Kenar çubuğunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın / Konumunu belirleyin:

Ayarlar > Ekran > Kenar Ekranı > Kenar Panelleri’ne gidin ve Açık veya Kapalı'yı seçin. Kenar paneli etkinleştirildiğinde kenardaki küçük Kenar çubuğunu hızlıca kaydırarak aşağıga doğru gidin ve çubuğun yerini, şeffaflığı ve boyutunu özelleştirin.

5. Bölünmüş ekranda çok görevleri yönetin:

Bölünmüş ekranda çoklu uygulama kullanımı için Görevler tuşuna basın. Her uygulama kartının üst kısmında dikdörten şeklinde bir buton göreceksiniz. Bölünmüş ekranda uygulama kullanmak için bu butonlara bastığınız uygulamaları seçebilirsiniz.

6. Tüm uygulamalara ana ekranınızdan erişin:

Ana ekrandaki bir boşluğa basılı tutun ve Ana Ekran Ayarları > Ana Ekran Düzeni’ne dokunun. İki seçenek göreceksiniz: “Yalnızca ana ekran” veya “Ana Ekran ve Uygulamalar Ekranı”. Uygulama çekmecesini kaldırmak için “Yalnızca giriş ekranı” seçeneğini seçin. Bu, var olan tüm uygulamalarınızı ana ekranlarınıza yerleştirecektir.

7. Gelen çağrılar için kenar aydınlatmasını etkinleştirin:

Kenar aydınlatması kıvrımlı kenara sahip Galaxy telefonlarıyla ortaya çıkan bir özellikti. S8'in ekranında çok ince bir eğri olduğundan bu aydınlatmanın etkisini görmek zor, ancak yine de kullanmak isteyebilirsiniz: Ayarlar > Ekran > Kenar Ekranı > Kenar Aydınlatması bölümüne giderek etkinleştirin. Burada, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için geçiş düğmesine basabilir veya kenar aydınlatma sekmesine uzun süre basılı tutabilirsiniz.

8. Ekran görüntüsü alma ve panaromik ekran görüntüsü oluşturma:

Aynı anda kilit tuşuna ve ses kısma düğmesine basarak Galaxy S8'de bir ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ancak S8'de “ekran görüntülerini kaydırma” da yapabilirsiniz: Düzenli bir ekran görüntüsü çekin ve en alttaki Ekran Görüntüsünü Kaydırma düğmesine basın. Her basışta tek bir resim dosyası üzerine kaydedilecek panaromik bir ekran görüntüsü elde edeceksiniz. Uzun yazılar için gayet kullanışlı bir özellik olmuş.

9. İris Tarayıcınıza filtre ekleyin:

Güvenlik önlemleri ciddi bir havaya sahip olmak zorunda değildirler. Bu işlemi çok daha eğlenceli hale getirmek için, Ayarlar > Ekran ve Güvenlik Kilidini Aç > Iris Tarayıcı > Ekran Maskesine gibin ve size en uygun olan seçeneği belirleyin.