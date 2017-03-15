Samsung’dan Galaxy Telefonlara Aylık Güncelleme Sözü!

Samsung, yaptığı açıklama ile Galaxy telefonlara aylık güvenlik güncellemelerini de sunacağının altını çiziyor.

Samsung, güncelleme konusunda biraz sorunlu firmalardan biriydi. Genellikle Galaxy S ve Galaxy Note serisini ön planda tutan Koreli firma, diğer orta ve alt seviye telefonlarını sallamazken artık son dönemde Galaxy A ve Galaxy J serisine de değer vermeye başladığını gösteriyor.

Bu noktada ortaya çıkan bilgilere göre Samsung kanadı artık sadece ana sürüm güncellemeleri dışında aylık olarak yayınlanan Android güvenlik paketlerini de güncelleme olarak sunacağını söylüyor. Yani Galaxy S8’den itibaren Galaxy telefonlar her ay güncelleme alacaklar.

Bu noktada tüm telefonlara her ay güncelleme elbette veremeyecek olan Samsung, tahminime göre Galaxy S ve Note serisine her ay sunacakken A ve J gibi serilere ise iki ya da üç ayda bir güvenlik güncellemesini sunacak.

Böylece daha güvenli bir Samsung ürününe sahip olacağınızı belirten marka, bu güvenlik paketini daha geniş bir model skalasına da sunabileceği söyleniyor.