Samsung Galaxy S8'in Bataryası, S7'lerden Düşük Olacak!

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'larda bir önceki modeli S7'lerden daha düşün batarya kullanacak.

Samsung bildiğiniz gibi bu sene piyasanın en kaliteli telefonu olarak gösterilen Note 7’yi çıkardı, ancak batarya belasından kurtulamadığı için bütün telefonlarını geri toplamak zorunda kalmıştı. Bu durum, şirketin marka değerine çok önemli ölçüde zarar vermiş, yine de Samsung’un bu konuda tüketiciyi düşünüp zarar gözetmeksizin telefonları toplaması, genel olarak tebrik edilen bir durum olmuştu.

Samsung’un Note 7 faciasından sonra çıkaracağı Galaxy S8 ve S8 Plus’larda özel bir ilgi gösterdiği normal olarak beklenen bir şey, ancak ortaya çıkan bataryalar Samsung’un Note 7 faciasından çok korktuğunu gösteriyor. Doğruluğu kesin olmayan görsellere göre Samsung, S8 ve S8 Plus’da batarya gücünü düşürecek gibi duruyor. Samsung Galaxy S7 Edge’de 3600 mAh batarya bulunuyordu, ancak Galaxy S8’de bataryanın gücü 3000 mAh olacak gibi duruyor. Galaxy S8 Plus’ın ise 3500 mAh olacak. Bu bataryaların yer aldığı görsel Çin’in, Twitter’ı olarak gözüken Weibo’da yayınlandı.

Doğruluğu ispat edilmemiş olsa dahi, Samsung’un emin adımlar atarak ilerlemek istemiş olması muhtemel. Ayrıca, yeni sistemde kullanılan teknolojiler bataryayı çok daha verimli kullanacaktır. 10 nm’lik yeni CPU mimarisine geçecek Samsung, Galaxy S8’de yer alacak yeni RBG SuperAMOLED panellerden de yüksek verimlilik alacaktır.

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8’i çıkartana kadar bir süre daha beklememiz gerekecek sanırım. Açıkçası, Samsung’un Galaxy S7’den daha kısa pil ömrü sunmasını beklemiyorum. Bütün kesin bilgiler, Nisan ayında yapılacak konferansta ortaya çıkacaktır.