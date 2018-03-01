Samsung'dan Kablo Girişi ve Tuşu Olmayan Telefon

MWC 2018'in mobil dünyada yarattığı rüzgar henüz dinmemişken, Samsung'un aldığı 2 farklı patent dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz ay içerisinde Samsung'un patent ofisine tescillettiği üç farklı model vardı hatırlarsanız: Bunlardan biri alttan kavisli ekranlı, ikincisi tüm telefonu saran ekranlı ve sonuncusu da ön ve arka ekran arasında geçiş yapabileceğiniz oldukça füturustik ve enteresan modellerdi. Dün itibarı ile Samsung 2 farklı akıllı telefon patenti daha aldı.

Patenti alınan ilk telefon, yukarda da görebileceğiniz gibi katlanabilir bir akıllı telefon modeli. Daha önce düşündüğümüzün aksine bu model katlanmış haliyle akıllı telefon, açık haliyle ise bir mini tablete dönüşecek. Bu telefon piyasaya çıkarsa adeta patlama yapacağını ön görmek hiç de zor değil.

Yukarda görebileceğiniz gibi ikinci patenti alınan akıllı telefonun üzerinde herhangi bir tuş veya kablo girişi bulunmuyor; buna 3.5mm jak girişi ve USB girişi de dahil. Aslında şu an için dahi böyle bir telefon bluetooth kulaklıklar ve kablosuz şarj aleti ile mümkün ama örneğin kullanıcıların telefon brick veri transferini nasıl yapacağı, bununla ilgili bir formül geliştirilip geliştirilmediği şu an için muamma.

Gördüğünüz üzere Samsung yine 'bir şeyler' deniyor gibi görünüyor. Samsung Galaxy S9'un yarattığı dalga henüz dinmemişken, Samsung'un yeni projeler peşinde olması oldukça güzel. Siz bu iki patenti alınmış projeden hangisini beğendiniz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.