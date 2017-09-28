Samsung'dan 'İçe Doğru Katlanan' Android Telefon Geliyor!

Yeni haberlere göre Samsung, telefonların boyutunu yarı yarıya düşürecek ikiye katlanan bir tasarımla ilgileniyor.

Akılle telefonların büyüyen ekranları her ne kadar çerçevelerinden kurtulsalar da bazen onları cebimizde taşımaktan sakınıyoruz. Diğer yandan sürekli açıkta kalan ekranların kırılması da korkulu rüyamız oldu. Bu açığı iyi gören Samsung, ekranın ortasından ikiye katlanabilen bir tasarıma sahip Android tabanlı bir cihaz geliştiriyor.

Uzun yıllardır katlanabilir telefon üretmeyen Samsung, bir aralar E250 gibi modellerle menteşeli telefon üretiminde liderdi. Ancak alışkanlıklar bir defa değişti. İşte Samsung’un çıkartmayı düşündüğü söylenen telefonun konsept tasarımı:

Güney Koreli teknoloji devi, böyle bir cihaz üretiminde kullanacağı teknolojileri henüz yasallaştırmadı. Dolayısı ile henüz test aşamasında olduklarını söylemek son derece mümkün. Çünkü artık çok hassas olan ekranları katlanabilir bir gövdeye oturtmak eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Samsung’un, an itibariyle katlanabilir bir akıllı telefonla piyasaya çıkması beklenen ilk firma olacağı söyleniyor. Bunu yanı sıra ZTE, katlanabilme olayına çok farklı bir şekilde yaklaşıp, çift ekranlı katlanabilir bir cihaz üretiyor. Ancak bu cihaza katlanabilir demek Samsung’un çalışmasına nazaran daha zor. ZTE’nin tasarımı ortasına menteşe koyulmuş iki ekran şeklinde olacağı için Samsung’dan ayrı bir kulvarda bulunuyor.

Cihazın teknik özelliklerine dair net bir bilgi yok. Elbette tasarımla ilgili materyallerin patentleri alındığında ve cihazın bilgileri netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)