Samsung'dan İki Yeni Bütçe Dostu Telefon Geliyor!

Samsung'un yakın zamanda iki yeni bütçe dostu telefonu piyasaya süreceği belirtildi. Güney Koreli dev şirket, Galaxy J7 Star ve Galaxy J3 Star modellerini MWC 2018'de duyurabilir.

Samsung tarafından telefonlar üç ayrı kategori altında üretiliyor. Şirket, her bütçeden kullanıcıları kendi çatısı altında toplamayı hedefliyor. Buna göre Samsung, 'J' serisi telefonlarını bütçe dostu olarak 'A' serisini yüksek kaliteli olarak 'S' serisini ise amiral gemisi olarak sunuyor. Note serisi ise farklı bir kulvara hitap ediyor. Son gelen bilgilere göre Samsung, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne Galaxy J7 Star ve Galaxy J3 Star modellerini tescilletti. Telefonların yakın zamanda başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulması bekleniyor. Eğer bu iki telefon kongrede tanıtılmazsa bu sene içerisinde piyasaya sürülecek.

Samsun 'J' serisinde Pro, Prime, Max, Ace ve Nxt gibi ek isimlerle piyasada farklı pazarlara özel olarak yeni ürünler çıkartıyor. Her biri farklı özelliklere sahip bu telefonlar farklı kullanıcı kitleleri düşünülerek üretiliyor. Muhtemelen bu kullanıcıların, geniş ekranlı bir telefonla sosyal ağlarda gezinmeyi seven ve telefondan ekstra bir performans beklemeyen kullanıcılarla daha nitelikli verim almak isteyen kullanıcılar arasında değiştiğini söylemek mümkündür. Samsung'un yeni iki telefonu yukarıda adı geçen versiyonlardan daha iyi olacağa benziyor. Bunun yanı sıra bu iki telefon içerisinde J3 Star, giriş seviyesi bir cihaz olarak daha ucuz bir fiyata sahip olacak.

J7 Star ise orta segmentte karşımıza çıkan telefonlara daha çok benzeyecek. Özellik bağlamında çok bir şey bilmesek de eski versiyonunu baz alarak telefonun 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğe sahip 5,5 inç bir ekranı olabilir. Okta çekirdekli bir Samsung Exynos 7870 işlemci ve 3 GB RAM ile 32 GB hafıza bu telefonla gelebilir. Bunun yanı sıra telefonun bir ihtimal olarak çift arka kamera ile gelebileceğini de söyleyebiliriz. Zira şirket geçtiğimiz günlerde çift arka kameralı orta seviye telefonlara yoğunluk göstereceğini söylemişti. Bu alanda birçok Çinli marka çıkarttıkları ürünlerle pazar da ağırlığını hissettiriyordu.

