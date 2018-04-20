Samsung’dan İstanbul’da Dev Etkinlik: Galaxy Studio Açıldı!

Samsung, yılın en iyi telefonlarından ikisi Galaxy S9 ve S9 Plus dahil çeşitli yeni ürünleriyle birlikte İstanbul İstinyePark’ta özel bir etkilik düzenleyecek. Galaxy Studio alanına gelenler, Samsung’un en yeni ürünlerini deneyebilecekler.

Yılın en iddialı telefon ailesi Galaxy S9 ve S9 Plus ile beğenileri üzerine toplayan Samsung, İstanbul’da adına yaraşır bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. İstinyePark’ta kurulacak özel etkinlik alanına Galaxy Studio adı verilecek. 20 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek alanda konserler, çeşitli atölye etkinlikleri ve eğlenceli aktiviteler düzenlenecek.

Galaxy Studio’ya gelen kişiler, bu etkinlikler sırasında en yeni Samsung ürünlerini deneme fırsatı bulacaklar. Etkinliğin açılışına özel olarak 21 Nisan Cumartesi günü pop şarkıcısı Atiye, saat 17.00’de sahnede yer alacak. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ünlü oyuncu Evrim Akın, 22 Nisan saat 15.00’da “Minikler Sahnede” etkinliği ile 15.00’da çocukları ağırlayacak.

Samsung’un Galaxy Studio alanında ziyaretçiler, Galaxy S9 ve S9 Plus’ın düşük ışık performansı ve ultra yavaş çekim özellikleriyle kameraları test edebilecekler. Ayrıca firmanın Apple’ın iPhone ile birlikte tanıttığı Animoji’ye rakip olarak sunduğu AR Emoji de etkilin yıldızlarından olacak.

Bugün itibariyle açılan Galaxy Studio, 3 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.