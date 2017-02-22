Samsung'dan 'Note 7 Tekrar Satışa Çıkacak' İddialarına Yanıt

Samsung Hindistan, Galaxy Note 7'nin tekrar satışa sunulmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirerek böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Bataryada yaşanan sorun nedeniyle patlama riskinden dolayı piyasadan toplanan ve tamamen satışı durdurulan Samsung Galaxy Note 7 modelinin uzun bir aradan sonra tekrar yenilenmiş haliyle satışa çıkabileceği gündeme gelmişti ve biz de size konuyla ilgili gelişmeleri aktarmıştık.

Geçtiğimiz gün tüm dünyada aniden patlayan haberlerde Galaxy Note 7'nin bu yıl tekrar "Refurbished" ya da Türkçe karşılığıyla "Yenilenmiş" olarak piyasaya çıkacağı gündeme gelmişti. Haberlerin üzerinden çok geçmeden Samsung Hindistan, konuyla ilgili iddiaları yalanladı.

Özellikle bu haberler Hindistan'ı yakından ilgilendiriyordu çünkü yenilenmiş modellerin tekrar satışa çıkacağı ülkelerden birisi olarak Hindistan da gösteriliyordu. Samsung Hindistan tarafından yapılan açıklamada Samsung'un böyle bir çalışması olmadığı, eğer varsa da kendi bölgeleri için böyle bir çalışmanın şu anda gerçekleşmediği belirtildi.