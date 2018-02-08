Samsung'dan Robot-İnsan İlişkilerini Anlatan Video!

Samsung, üretim tesisinde çalışanları ile robotlar arasında nasıl bir etkileşim olduğunu anlatan yeni bir video yayınladı.

Samsung hayranları büyük bir merak içinde şirketin yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı beklerken Güney Koreli teknoloji devi ‘Bizim Galaxy’miz’ başlıklı yeni bir reklam filmi yayınladı. Her ne kadar adı ‘reklam filmi’ olsa da video bir ürüne değil, Samsung üretim tesisindeki robotlar ile insanlar arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.

Robotlar, günümüzde herhangi bir yüksek teknoloji ürününün üretim sürecinde kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Fakat Samsung’un yayınladığı video, Galaxy üretim sürecinde yer alan robotların insanlar ile adeta iletişime girdiğini gösteriyor ve reklam filmi bir robota odaklanmasına rağmen insanın içini ısıtan duygular oluşturmayı başarıyor.

Merak ettiyseniz diye söyleyelim; videoda görülen telefon Galaxy S9 ya da Galaxy S9+ değil. Videoda gördüğümüz telefon altında bulunan s-pen’den de anlaşılacağı üzere geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtılan Galaxy Note 8. Sıradan bir şirket olsa videoya Galaxy S9 ile ilgili bazı ipuçları saklayabilirdi fakat Samsung’un ‘merak’ duygusu uyandırma peşinde olmadığı anlaşılıyor.