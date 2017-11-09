Samsung'dan Sonbahara Özel Galaxy S8 Versiyonu!

Samsung, sonbaharın sıcak renklerine uyum sağlaması için Galaxy S8'e Burgundy Red adında yeni bir renk seçeneği ekliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8 için sonbahara özel bir renk seçeneği satışa sunmaya hazırlanıyor: Burgundy Red!

Samsung, müşterileri için Galaxy S8’de pek çok renk seçeneği zaten sunmuştu fakat bu eşsiz Burgonya kırmızısı belki de en iyi renk seçeneği olabilir.

Galaxy S8'in şu ana kadar gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renk seçenekleri bulunuyordu. Fakat adını Fransa’nın şarapları ile ünlü Burgonya Bölgesi’nden alan yeni renk seçeneği, Galaxy S8 almakta tereddüt eden müşterileri kesinlikle cezbedecektir.

Burgundy Red, muhteşem görüntüsü ile Galaxy S8 sahiplerine ‘keşke almak için acele etmeseydim’ dedirtebilir. Fakat kötü bir haberimiz var: Burgundy Red, şu an için yalnızca Güney Kore’de satışa sunulacak.

Burgundy Red’in ülkemizde ya da Güney Kore dışında herhangi bir pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Fakat Samsung’un böyle şık bir cihazı global piyasaya sunmaması büyük bir hata olabilir.