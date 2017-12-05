Samsung, gerçekleştirdiği resmi açıklama ile gelecek nesil mobil cihazlar için 512GB depolama birimi üretimine başladığını duyurdu.

Samsung, akıllı telefonlar için MicroSD kartları neredeyse gereksiz kılmak üzere. Şirket, web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği açıklama ile gelecek nesil mobil cihazları için yeni UFS standartlarını kullanarak dünyanın ilk 512GB dahili depolama biriminin üretimine başladığını duyurdu.

Gerçekleştirilen bu açıklama ile birlikte akıllara ilk gelen soru, şirketin bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S9’da 512GB dahili depolama alanı olup olmayacağı. Samsung’un yalnzıca geliştirdiğini değil üretime başladığını açıklaması, yeni Galaxy’nin devasa bir depolama alanı ile gelme ihtimalini arttırıyor.

Merak edilen bir başka konu ise 512GB depolama alanı ile birlikte hafıza kartı slotlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı. Samsung daha önce Galaxy S6‘da bunu denemiş, fakat dönem şartları 64GB depolama alanına izin vermeyince ve 32GB genişletilemeyen depolama alanı yetersiz kalınca Galaxy S7 modelinde hafıza kartı slotu geri getirilmişti.

Gerçekçi olmak gerekirse dahili depolama alanı her zaman için hafıza kartından daha hızlıdır. Entegre edilmiş Evrensel Dosya Depolama Alanı (eUFS) standardı ise çok daha hızlıdır. Samsung’un açıklamasına göre yeni bellekler 860MB/s okuma, 255MB/sn yazma hızına sahip. Kısaca 5GB’lık bir Full HD film bir SSD’ye 6 saniyede transfer edilebiliyor.

Peki, fiyatı ne olacak? Hepimiz biliyoruz ki daha büyük depolama alanı daha yüksek ücretler anlamına geliyor. Örnek olarak 256GB’lık Galaxy Note 8’in 1000 dolar, yine 256GB’lık iPhone X’un 1150 dolar olması gösterilebilir. Eğer 512GB’lık bellekler absürt telefon fiyatları doğuracaksa, çoğu kullanıcı MicroSD kart slotunun var olmasını tercih edecektir.