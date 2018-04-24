Güney Koreli dev şirketin S ve Note serilerine bir süredir yeni üye eklenmiyor. Ancak yakında görme ihtimalimiz olan yeni Galaxy S9 Lite ile bu değişebilir. Samsung’un ürün hattından sızdırılan bilgilerden hareketle cihazın tasarımı da ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyasında en çok tercih edilen markalardan olan Samsung, iki ana amiral gemisi serisi için bir süredir ser verip sır vermiyor. Firmanın bir sonraki amiral gemisi olma ihtimalini tartıştığımız Note 9 yerine, Galaxy S9 ailesine kardeş olarak gelecek bir cihazdan söz ediliyor. SM-G8850 kod adıyla anılan cihaz, firmanın bir sonraki ürünü olabilir.

Üretim hattından sızdırıldığı bilinen çizimlerden hareketle, bu yeni cihazın tasarım konusunda bazı seçenekler sunduğu belirtiliyor. Aslında G8850’nin resmi bir adı henüz yok fakat teknoloji medyasında Galaxy S9 Lite olarak anılmaya başlandı.

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Sırasıyla Galaxy S9, S9 Lite ve S9 Plus

S ve Note serisinden farklı olarak Galaxy S9 Lite, en büyük farkı cihazın arkasında hissettiriyor. Çift kamera donanımı, ortadaki parmak izi okuyucusundan ayrılıyor ve tıpkı iPhone X’da olduğu gibi sola dikey şekilde yerleşiyor.

Samsung’un yeni amiral gemisinin ekranını, Galaxy S8, Note S8 ve S9’da kullandığı Infitiy Display ile birlikte sunması bekleniyor. Ekran boyutunun ise 6.3 inç olacağı söyleniyor. Küçük tasarım değişiklikleri Samsung cephesinde her zaman farklılık havası yaratmış ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Galaxy S9 Lite hakkında daha detaylı bilgi için biraz sabretmemiz ve önümüzdeki ayları beklememiz gerekiyor.

Cihaza dair diğer görüntüler şu şekilde: