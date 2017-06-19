Samsung, sosyal medyada kullanıcılarına ulaşmak ve hizmet kalitesini arttırmak adına önemli bir adım attı.

Ülkemizdeki mobil cihaz pazarının zirvesinde olan Samsung, sadece amiral gemisi cihazları ile değil, giriş ve orta seviye cihazları ile de oldukça tercih edilen bir marka. Tabi böylesine geniş bir kitleye sahip olmak, çok sayıda kullanıcının sorunları ile düzenli ve sistematik şekilde ilgilenmek gibi bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor.

İşte bu durumun farkında olan Samsung, kullanıcılarına özel olarak önemli bir sistemi devreye soktu. Twitter'da @SamsungDestekTR hesabını açan Samsung, bu hesap üzerinden cihazlarında sorun yaşayan kullanıcılarına 7/24 hizmet sunacak.

Sadece Türk kullanıcılara yönelik olarak değil, dünya çapındaki kullanıcılarına da benzer şekilde hizmet sunacak Samsung, bu destek hesapları ile hem kullanıcılara anlık çözümler sunabilecek, hem de çözüm hakkında en doğru yönlendirmeleri yapacak.