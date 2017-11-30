Samsung’dan Unutulan Şifreler İçin Avuç İçi Patenti Yolda!

Samsung, cihazın korunması için iris tarayıcı, yüz tanıma, parmak izi, desen ve pin olmak üzere beş farklı yöntem sunuyor. Şirkete en yakın haber sitelerinden Sammobile.com’un iddiasına göre, unutulan şifreler için Samsung yeni bir patent başvurusunda daha bulundu.

Her insanın avucunun içi farklı sayıda çizgiye sahip olduğunu bilirsiniz. Samsung’da yeni yaptığı patent başvurusu ile bu farklılığı kendi ekosistemine kazandırmayı hedefliyor.

Bu iris veya parmak izi taramasına benzer, kilidi açmak için olan bir yöntem olmadığını söyleyelim. Bunun yerine, Samsung parola ipucunu isteyen kullanıcının cihazın sahibi olduğuna emin olmak için avuç içi taramayı kullanmak istiyor.

Patente göre; ön veya arka kamera avuç içi resimlerinin çekimi için kullanılıyor. Fakat yüzünün aksine, çevrenizde avucunun içini çeken insanlar olması ilk zamanlar biraz garip olabilir. Ek olarak bunu yapsanız bile şifre ipucunun ekranda basitçe gösterilmeyeceğini de ekleyelim. Birkaç saniye düşünüp şifreyi hatırlamak yerine, üst segment akıllı bir telefonda bu kadar uğraşmak, teknoloji devini zora sokabilir.

3D yüz taraması konusunda, şirketin amiral gemilerinde başı çok ağrıyor olsa da, şimdilik bu yöntemden vazgeçecek gibi görünmüyor. Bu teknolojinin 2019 yılında tanıtılıcak S9 ile gelip gelmeyeceği ise henüz meçhul.

Kullanıcının avuç içi taramasını kullanarak şifresini hatırlamasını sağlayacak bu güvenlik önlemi sizce ne derece pratik olacak veya Samsung bunu nasıl kullanacak, zamanla göreceğiz.