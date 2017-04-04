Samsung, Katlanır Telefonları Yakında Satışa Sunmayacak!

Güney Koreli bilişim devi, katlanabilir ve bükülebilir akıllı telefonları için yeni bir takvim belirledi. Ne yazık ki Samsung'dan sızan haberler, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak nitelikte.

Bilişim dünyasında, uzun süredir Samsung'un Galaxy X isimli katlanabilir telefonu hakkında söylentiler dolaşıyordu. Hatta söz konusu cihazın yılın son günlerine doğru satışa çıkabileceği iddia edilmişti. Ancak resmi kaynaklardan yapılan güncel açıklamalar, bu tarihin pek de geçerli olmadığına işaret ediyor.

Seul'deki Display TechSalon seminerinde Samsung LCD ekran mühendisi Kim Tae-woong, katlanabilir akıllı telefonların 2019'dan önce gelmeyeceğini söyledi. Mühendis, “Çerçevesiz ekranlar şu anda piyasada oldukça popülerler. Bu da bize teknolojiyi mükemmelleştirmek için gereken zamanı sağlıyor. Katlanabilir telefon mimarisi 2019 yılında olgunlaşacak ve sektörde kayda değer başarılar elde edecek” ifadelerini kullandı.

HI Investment and Securities'in analistlerinden Chung Won-seok da aynı seminerde konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Analist, "Samsung'un katlanabilir telefonları 2019'da ticarileştirmesi bekleniyor çünkü şirket yeni donanım satmaya ihtiyaç duymuyor. Zira çerçeve kullanılmayan ekranlar, firmanın karının ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Çerçevesiz ekran talebi azalınca, katlanabilir ekran yapısı yükselecek" açıklamasında bulundu.

Kim Tae-woong, daha sonra Kore Herald'a verdiği demeçte katlanabilir ekran teknolojisinin ticarileşmeden önce halledilmesi gereken bazı teknik sorunlar olduğunu belirtti. Ancak ünlü mühendisin içi rahat, zira önlerinde hala bolca zaman var.