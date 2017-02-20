Samsung’dan Windows 10 İşletim Sistemine Sahip Tablet Geliyor: Galaxy Book

Samsung’un yanlışlıkla Windows Mağaza’ya eklediği uygulama ile Windows 10 işletim sistemine sahip Galaxy Book adında bir tabletin geldiği kesinleşti.

Neredeyse tüm mobil ürünlerini Android ya da Tizen işletim sistemi üzerine kuran Samsung’dan Windows 10 atağı geliyor. Samsung’un farkında olmadan Windows Mağaza’ya eklediği “Book Settings” adlı bir uygulama ile Samsung’un resmen Galaxy Book adında bir Windows 10 işletim sistemine sahip tablet ürettiği ortaya çıktı.

Beklentilere göre Full HD bir Super AMOLED ekran, SPen’e benzer bir özek kalem bulunacak cihazın diğer tüm detayları ise şu anda bilinmiyor. Microsoft’un Surface Book modeline rakip olarak gelmesi beklenen Samsung Galaxy Book’u uygulamasının mağazaya girmesinden dolayı kısa süre içerisinde gelebileceğini biliyoruz.

Samsung’un bir diğer Windows işletim sistemine saihp tableti olan Tab Pro S’in gelişmiş hali olması beklenen Galaxy Book, bakalım bizlere ne gibi yenilikler ve detaylar sunacak.