Samsung'dan Yapay Zekaya Çılgın Yatırım!

Yeni amiral gemisi cihazını tanıtmak için gün sayan Samsung, bir yandan da büyük oynamaya devam ediyor. Sektördeki rolü her geçen gün daha da önem kazanan yapay zekalı sistemler, Güney Koreli firmanın yeni hedefi olmuş durumda.

Son dönemlerde Samsung'un mobil cihazlarında sunmayı planladığı Bixby üzerine yürüttüğü çalışmalara ilişkin pek çok haber gündeme gelmişti.

Apple'ın Siri'si, Google'ın Asistanı, Amazon'un ise Alexa'sı var. Şimdi ise sıra Samsung'da. Yapay zekalı asistanı Bixby konusunda oldukça iddialı olan Samsung, yapay zekaya yönelik yatırımlarını da ciddi boyutlara çıkarmaya hazırlanıyor.

Konuyla alakalı olarak bir Samsung'un yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Güney Koreli şirket yapay zekaya yönelik tam 1 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor. Tabi bu yatırım sadece Bixby ile alakalı değil. Daha önceden Samsung, Harman adlı akıllı otomobiller için yapay zekalı asistan sistemleri sunan bir firmayı ve Siri'de imzası bulunan şirketlerden biri olan Viv Labs'i bünyesine katmıştı.

Üstelik bu iki firma dışında Samsung'un bünyesine dahil olan 10 farklı yapay zeka üzerine çalışmalar yürüten firma bulunmakta. Yani Samsung, kendine çok sağlam bir altyapı kuruyor dersek yanlış olmaz.

"Yapay zeka bir seçenek değil gereklilik" düşüncesini benimsemiş olan Samsung, bu konuda son çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bakalım firmanın yeni amiral gemisi Galaxy S8'de olması beklenen Bixby, beklentileri karşılayabilecek mi?