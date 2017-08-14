Samsung'dan Yeni Galaxy Note 8 Videosu!

Samsung, Galaxy Note 8'in S Pen'ine odaklanan bir video yayınladı. Video, telefonun ne kadar büyük olacağını gözler önüne seriyor.

Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy Note 8’in çıkmasına artık çok az bir zaman kaldı. Yalnızca 9 gün sonra New York’da yapılacak lansmanda tanıtılacak Galaxy Note 8, duyurusunun hemen öncesinde yeni bir video yayınladı. Telefonla birlikte gelecek şeylere ışık tutan bu videonun sonunda Samsung’un Galaxy Note 8’de uygulayacağı satış politikasını net bir şekilde görüyoruz. Birçok kişiye göre sıkıntılı bir durum olan telefonun büyük boyutu, Samsung’a göre reklam kampanyası olacak.

Üzerinde kalem ve devasa ekranı ile her şeyi yapabileceğimizi hissettiren video, “#DoWhatYouCant” hashtagi ile bitiyor.

Video, Galaxy Note 8 hakkında pek bir şey söylemese de S Pen’in tüm Note serilerinde olduğu gibi önemli bir yerde olacağını gösteriyor. Samsung’un konferansta S Pen’e özel bir yer verip vermeyeceğini bilmiyoruz, ancak bu video ile birlikte çok daha önemli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Peki, sizce Galaxy Note 8’le birlikte gelecek S Pen’in telefona ne gibi katkıları olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.