Samsung Galaxy S8'in Bataryaları Nasıl Test Ediliyor?

Samsung yaşadığı Note 7 batarya krizinden sonra değiştirdiği test standartlarına ilişkin bir video yayınladı.

Samsung Galaxy S8 ve S8 + elimize ulaştı, hatta incelemesini dahi yapıp sizlerle paylaştık (şurada). Galaxy S8’e firmanın bugüne kadar ürettiği en iddialı cihaz desek yeridir. Samsung’un geçen yıl yaşadığı Note 7’lerde bulunan bataryadan kaynaklı krizi tekrarlamamak için üretim prosedürlerinde değişikliğe gittiğini de çok iyi biliyoruz. Olması gerektiği gibi yaşanan bir krizden ders alan firma ön siparişlerde de tarihi başarılara imza atıyor.

Firmanın batarya üretimine ilişkin farklı metodları açıkladığından bu yana nasıl bir değişikliğe gittiği merak konusu olmuştu. Çünkü her ne kadar cihaz üreticileri değişsede bu işin belli standartları var ve firmaların kendine has üretim standartları oluşturabilmesi fazla üretim maliyeti demektir. Ancak işim maliyet kısmı farklı bir tartışma konusu. Samsung yeni stadartlarına ve Galaxy S8 ve S8 Plus’ın batarya testlerine dair ufak bir klip yayınlayarak kafamızdaki soru işaretlerini giderdi.

Demontaj testi, görsel kontrol, dayanıklılık testi, hızlandırılmış kullanım testi, şarj/deşarj testi gibi 8 farklı test aşamasının hepsinden geçmeyen bataryalar müşterilere sunulmuyor. Güney Koreli teknoloji devi, bu testlerden çıkan bataryaların fazla ısınma ve pil patlamaları yapmayacağından oldukça emin gözüküyor.

Samsung’un Galaxy S8 modellerinin bataryalarını nasıl test ettiğine ilişkin yayımladığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: