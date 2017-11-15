Samsung, Galaxy S9 ile Birlikte 'Mini' Model de Tanıtacak!

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, küçük ekranlı telefon isteyenler için Galaxy S9 Mini adında kompakt bir amiral gemisi tanıtacak.

Birkaç yıl öncesine kadar akıllı telefonların ekranları tek elle kullanıma izin veren boyutlardaydı. Fakat buna rağmen Samsung gibi bazı şirketler ek olarak daha da küçük boyutlarda ‘mini’ modeller üretiyordu. Gelişen teknoloji ile birlikte çerçeveler inceldi, ekranlar büyüdü; akıllı telefonlar ele avuca sığmaz boyutlara ulaştı ve en çok ihtiyaç duyulan dönemde mini modeller üretilmez oldu.

Doğu Asya’dan gelen bazı haberler, Samsung’un Galaxy S9 ve S9+’ın yanında bir de S9 Mini modelini tanıtmaya hazırlandığını söylüyor. Diğer modellerde olduğu gibi kavisli bir ekrana sahip olacak Galaxy S9 Mini, 5 inç ekranı ile tek elle kullanımı mümkün kılacak. Eğer cihaz Galaxy S9 ile benzer ekran en/boy oranına ve infinity display tasarıma sahip olursa gerçekten ‘mini’ bir model olabilir.

Henüz Galaxy S9 Mini’nin teknik özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat tahminler cihazın Galaxy S9 ile aynı işlemci ve RAM’e sahip olacağı yönünde. Samsung, geçmiş yıllarda da bazı amiral gemileri ile birlikte mini modeller tanıtmış, fakat bu modeller daha düşük donanımlara sahip orta seviye akıllı telefonlar olmuştu.