Samsung Device Maintenance, Play Store’a Geldi

Samsung, yalnızca kendi ürettiği telefonlar için geliştirdiği, belleği ve gereksiz dosyaları temizleyen uygulaması Device Maintenance’yi duyurdu.

Telefonlarının sistemlerinde yer alan uygulamaları marketlere taşıyan Samsung, Always On Display’den sonra şimdi de Device Maintenance’yi Google Play Store’a taşıdı.

Diğer temizlik uygulamalarına benzeyen Samsung Device Maintenance, belleği ve gereksiz uygulamaları temizledikten sonra cihazınızın sağlığı hakkında bir puan vererek, bu puanın nasıl geliştirileceğine yönelik tavsiyelerde bulunuyor.

Cihazın bataryasını sömüren uygulamaların tespiti, zararlı yazılımları algılama, dört farklı performans modu ve tek dokunuşla optimizasyon gibi hünerleri bulunan uygulamanın sistemden ayrılıp Play Store’a taşınmasının en büyük sebebi ise, bu özelliğin daha kısa sürede güncellemek istemesi. Bu sayede sistem çapında güncelleme yapmak yerine tek bir uygulama güncellenmiş olacak.

Uygulamayı cihazınıza yüklemek için aşağıdaki indirme bağlantısını kullanabilirsiniz. Kurup çalıştırdıktan sonraki deneyimlerinizi yine yorumlar bölümünden bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. (sisteme bir faydası oldu mu ya da vadedilen özellikler çalışıyor mu vs)