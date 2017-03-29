Samsung'un Yeni Tanıttığı DeX Aksesuarına Dair Her Şey!

Samsung, Galaxy S8 ile birlikte telefonu adeta bir mini bilgisayara dönüştüren DeX cihazını da tanıttı.

Uzunca bir bekleyiş, onlarca kez gelen sızdırılmalar derken, yılın en fazla merakla beklenen telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S8, abisi niteliğindeki Galaxy S8+ ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. Tabi Güney Koreli şirket böylesine önemli bir cihazını kuru kuruya tanıtamazdı.

Yanında çeşitli aksesuarlar ile de görücüye çıkan Galaxy S8'in en dikkat çeken aksesuarı şüphesiz Samsung DeX. Samsung DeX'in ne olduğunu, ne işe yaradığını kısaca açıklamak gerekirse; DeX, Galaxy S8'inizi masaüstü bilgisayara dönüştürmekte.

Bilgisayarınızın monitörüne bağladığınız DeX'in telefon yerleştirme ünitesine Galaxy S8'i koyduğunuzda, telefonunuzu bilgisayar monitöründen masaüstü görüntüsü ile kontrol edebilmeniz mümkün. Ayrıca telefonunuzdaki tüm uygulamaları da yine monitör görüntüsü üzerinden kullanabilme imkanınız mevcut.

Galaxy S8 cihazınızı bir nevi mini bilgisayara dönüştüren DeX, üzerinde bulunan USB girişleri ile de kablolu ya da kablosuz mouse ve klavye desteği de sunarak telefonunuzun monitör üzerindeki kontrol deneyimini bilgisayar düzeyine çıkarmayı başarıyor. Bu girişlerin yanı sıra HDMI girişine de sahip olan DeX, Bluetooth ve Wi-fi bağlantısı ile Ethernet girişine de sahip. Yani ethernet girişini kullanarak DeX ünitesine koyduğunuz Galaxy S8 cihazınızda interneti kullabilmeniz mümkün. Daha açıklayıcı olmak gerekirse DeX, S8'de kablolu internet kullanımanızı da dolaylı olarak sağlıyor. Ayrıca yine DeX üzerinde bulunan USB Type-C portu ile telefonunuzu bağlayıp şarj işlemi de yapabilmektesiniz.

Samsung DeX'in fiyatına gelirsek; henüz Türkiye fiyatı konusunda bir bilgilendirme yapılmayan Samsung DeX'in dolar bazında fiyatı 160 dolar olarak karşımıza çıkmakta.