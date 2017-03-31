Samsung Dex’in Microsoft Continuum’dan Farkları Nelerdir?

Samsung'un Galaxy S8'i bilgisayar olarak kullanmamızı sağlayan ürünü DeX'i Microsoft'un Continiuum'u ile karşılaştırdık.

Yeni Galaxy S8 lansmanı ile Samsung, S8'i özel bir masaüstü platformuyla kullanmanızı sağlayan muhteşem cihaz DeX’i tanıttı. Adı “Desktop eXperience” yani masaüstü deneyiminden gelen cihazın DeX adı, Windows için üretilen Continuum gibi ancak oldukça dikkat çekici ve fazlasıyla işlevsel farklılıkları bulunuyor.



DeX, Android 7'de izin verilmeye başlanan çok pencereli bir arabirim sayesinde -tıpkı masaüstü ve dizüstülerimizdeki gibi- birkaç uygulama desteğiyle çalışacak. Ancak cihaz, Windows 10 için kullanılan Continuum’dan oldukça farklı. İlk olarak Android uygulamarını rahatça kullanabilmenize olanak tanıyor. Ve sadece büyük bir harici ekranla birleştiğinde bu tecrübeyi yaşamamızı sağlayacak. Word, Excel, Chrome gibi uygulamaları rahatlıkla kullanabilmek özellikle bilgisayar başında çalışanları memnun edecek. Elbette DeX cihazına uyumlu çok daha fazla uygulamanın üretilmesiyle sistem daha kullanışlı hale gelecektir. Ancak unutmayın ki Android ve Samsung birlikteliği bu engeli rahatlıkla aşacak kapasiteye sahip bir ortaklık.

Continuum özeline gelince Microsoft'un sadece Windows Phone'lara izin verdiği bir sistemin çok tutacağı söylenemez. Firma zaten bilgisayar odaklı işler ortaya koyduğu için böyle bir donanımın ilk üretici olması mucize değil. DeX'e göre daha işlevsel olması ve çok daha fazla uygulama desteği ile gelmesi elbette anlaşılabilir. Fakat akıllı telefon ekosistemindeki yetersiz payı sebebiyle Windows Phone'lar Continuum'un yüksek satış rakamlarına ulaşmasını engelleyecektir.

Continuum Windowslarda telefonun ekranını harici olarak kullanmanıza fırsat veren bir donanımdı. DeX’in şu an için bu rakibi karşısında tek bir eksiği var: Samsung Galaxy S8 ekranını cihaza bağladığınızda kullanamıyorsunuz.

DeX'in oldukça hızlı ve ergonomik tasarımı kolayca hizmet almanıza yardımcı oluyor. Bu minvalde DeX için harcanacak paranın boşa gitmeyeceğini söylemekte fayda var. Hatta bu yeni Galaxy S8 ailesini yüksek fiyatlarına rağmen gayet makul bir seçenek haline getiren muhteşem bir donanım seçeneği olmuş.

Büyük ihtimalle Samsung, DeX için oluşturduğu beklentileri boşa çıkarmayacak. Bu enfes teknoloji hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtebilrisiniz.