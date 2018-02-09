Samsung'un akıllı telefonları masaüstü bilgisayara dönüştüren istasyonu Dex Pad'in ikinci sürümüne ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

Samsung, akıllı telefonumuzu bir ekran, klavye ve fare bağlayarak masaüstü bilgisayara dönüştüren DeX Pad’i ilk kez geçtiğimiz yıl Galaxy S8 ile birlikte tanıtmıştı. Tutarlı sızıntıları ile tanınan Evan Blass, Galaxy S9 ile birlikte tanıtılması beklenen yeni sürüm DeX Ped’in görsellerini paylaştı.

Yeni DeX Pad, öncekinin aksine telefonu dik değil yatay bir pozisyonda tutuyor. Bunun nedeni ise telefonu DeX Pad’e bağladığımızda telefon ekranını bir dokunmatik yüzey olarak kullanabiliyor olmamız. Böylece DeX Pad, fare bağlamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ekran klavyesini de kullanabiliyor olsaydık daha iyi olabilirdi tabii.

Bu küçük tasarım ve işlevsellik değişikliği dışında Dex Pad’in genel olarak ilk versiyon ile aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazda 2 adet USB Type-A, bir adet USB Type-C ve bir adet de HDMI girişi bulunuyor. Ayrıca ilk DeX Pad’de olduğu gibi telefonun ısınma ihtimaline karşı bir soğutucu da bulunuyor.

Samsung DeX Pad, kesinlikle müthiş bir fikir değil. Zira pek çok farklı şirketin benzer ürünleri bulunuyor. Fakat bu teknolojinin en azından şu an için tüketicilerde karşılık bulduğunu söylemek zor. Bu noktada telefonların henüz çok sınırlı işlemler gerçekleştirmesine karşın Pad’lerin yüksek fiyata satılması, geçerli bir neden olabilir.