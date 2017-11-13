Samsung Dex Yakında Linux Desteği Verebilir

Samsung'un Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 gibi cihazlarını bir bilgisayara çeviren Samsung Dex'e Linux desteği yolda gibi gözüküyor.

Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 gibi destekleyen cihazları bir masaüstü bilgisayara çeviren "Samsung Dex"i tercih edilebilir bir çalışma istasyonu haline getirmek için ilk adımları atıyor. Uzun süredir cihazın içerisindeki Android arayüzüne sadece masaüstü bir görünüm katmak dışında pek bir işe yaramayan Dex'e AndroidCommunity'nin haberine göre ilk işletim sistemi yolda.

Samsung'un kendi tanıtımlarının paylaşıldığı kanalın geçtiğimiz günlerde yüklediği videoya göre, ilk tercihin Linux olacağı düşünülüyor. Özellikle de Android'in yazılım tabanıyla benzer bir işletim sistemi olduğu için oldukça da mantıklı görünen bu seçimle birlikte, hem geliştiriciler için önemli bir taşınabilir cihaz olacak "Samsung Dex", aynı zamanda da Linux'a uyumlu programları çalıştırarak da program kapasitesini geliştirecek.

Ülkemizde 400 TL gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulan, yurt dışında da 100 dolarlık fiyatıyla oldukça ulaşılabilir bu masaüstü istasyon, işletim sistemi desteğiyle birlikte özellikle de profesyonel kullanıcıların bir hayli ilgisini çekeceğe benziyor. Ayrıca bizim aklımıza taşınabilir bir Pardus ihtimali de gelmedi değil. Tabii ki öncelikle üzerinde yapılan çalışmaların bitmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Dex bu hamleden sonra popülerleşecek mi?