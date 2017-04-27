Samsung'a Yılın İkinci Yarısında Yeni Amiral Gemisi Geliyor!

Samsung, yılın ikinci yarısında yeni amiral gemisi telefon çıkaracağını doğruladı. Bu telefonun Note veya başka yeni bir seriden gelip gelmeyeceği açıklanmadı.

Samsung, telefon sektöründe her yılı ikiye ayırarak 'iki amiral gemisi duyurma' sistemine devam ediyor. Bu sene çıkardığı Galaxy S8 ve S8+ yılın ilk yarısında piyasaya sürülen telefon olurken şirket, yılın ikinci yarısı için yeni telefonu piyasaya sunmayı hedefliyor. Samsung bugün Q1 kazançlarını açıkladı ve Galaxy Note 7’nin piyasadan çekilmesinin, Samsung’un piyasada o dönem elde ettiği gelir düşüşünde doğrudan etki ettiği gözlemlendi.

Galaxy S8 ve S8+ ürünlerinin satış başarısı, bu yılın ikinci yarısında yeni bir amiral gemisinin gelmesini sağlayacak. Samsung normalde yılın ikinci yarısında Galaxy Note serisini piyasaya sürerek amiral gemisi eksikliğini Note serileri ile gideriyordu. Geçen sene Note 7 faciasından sonra Samsung’un Note serisini tamamen öldüreceği konusunda çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. Samsung, Note serisinin hiçbir yere gitmediğini ve 2017’de yeni bir Note cihazının geleceğini açıklamasına rağmen yeni bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

Samsung’un 2017’nin ikinci yarısında çıkaracağı yeni amiral gemisi telefonun Note serisinden mi yoksa yepyeni bir seriden mi olacağı bilinmiyor, ancak yılın ikinci yarısında kesinlikle yeni bir model duyurulacak. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Sizce Samsung Note serisine devam etmeli mi, yoksa yepyeni bir seri çıkartarak kullanıcılara yeni deneyimler mi sunmalı?