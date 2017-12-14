Samsung'un, 8. Nesil Intel i7'li Yeni Dizüstüstü Bilgisayarı

Elektronik devi Samsung, dizüstü bilgisayar serisini yeniledi. Şimdi daha küçük ve dokunmatik bir ekranla gelen düzüstü, özel kalemiyle birlikte 2018’in ilk aylarında piyasaya sunacak. Yeni dizüstü bilgisayara daha yakından bakalım.

Samsung, akıllı telefon pazarlarındaki mücadelenin aynısını, tüketici elektroniğinin bambaşka bir boyutu olan kişisel bilgisayarlar alanında da veriyor. Gün geçtikçe mobil cihazlara daha çok benzemeye başlayan dizüstü bilgisayarlar, Samsung’un tamamen yenilenen Notebook 9 serisinde önemli bir değişim geçirdi.

13.3 inçlik ekranı ile standartların dışında bir boyuta sahip olan yeni bilgisayarın adı Metal12 olarak açıklandı. Bunun nedeni ise, magnezyum ve alüminyum alaşımından oluşan gövdeye sahip olması. Aynı zamanda tablet-bilgisayar sınıfına da hitap eden Metal12, ters yönde katlanabilir ekranıyla rahat bir kullanım sunuyor.

Mikro-Ark Oksidasyonu tekniği ile normalden daha hafif ve daha dayanıklı bir cihaz ürettiğini açıklayan Samsung, yeni ürününe fazlasıyla güveniyor. Cihaz sadece 925 gram ağırlığında ve 14.6 mm kalınlığında. Dokunmatik ekranlı ve ters yönde katlanabilme becerilerine rağmen bu rakamları küçültmek, gerçekten de önemli bir meziyet.

Diğer yandan bilgisayarla birlikte sunulan ve pilsiz olarak çalışabilen dokunmatik kalem S Pen, cihazın ekranında detaylı işlemler yapmanıza da olanak sağlayacak. Tasarım işine meraklılar için ayrıca söylemek gerekirse bu kalemin basınca duyarlı bir yapısı olduğunu belirtelim.

Samsung Metal12 Dizüstü Bilgisayarın Teknik Özellikleri:

16 GB DDR4 RAM

512 GB depolama alanı

1920 x 1080 RealWiew HD, 450 nits parlaklığında dokunmatik ekran

8. nesil Intel Core i7

Aydınlatmalı klavye

USB Type-C bağlantısı

USB 3.0 bağlantısı

HDMI girişi

microSD kart okuyucusu

Kulaklık girişi

Windows 10

S Pen

720p WeCam

Dahili parmak izi sensörü

Samsung, cihazın fiyatını henüz açıklamadı, ancak teknik özelliklere baktığımızda yüksek bir fiyat skalasında sunulacağını anlayabiliyoruz.