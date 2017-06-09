Samsung Dünden Bugüne Kaç Android Telefon Çıkardı?

Samsung, 2009 yılında Android'le başladığı akıllı telefon pazarında kaç model çıkardı? Tüm modellere bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefon pazarının %80’ninden fazlasına sahip olan Android'in en büyük paydasını elinde bulunduran Samsung, dünden bugüne çok büyük atılımlar yaptı. 8 seneden beri akıllı telefon pazarında bulunan Samsung, 2009’dan 2017’ye kadar 160'tan fazla Android tabanlı telefon çıkardı.

Bugün sizlere Samsung’un hangi sene hangi telefonları çıkardığını göstereceğiz. Samsung’un Haziran 2009’dan Haziran 2017’ye kadar çıkardığı tüm telefonlar sırasıyla şöyle;

2009

Samsung 2009 yılında ilk Android telefonunu yayınladı. Bu tarih aynı zamanda Samsung Galaxy’nin doğmasına da sebep oldu. Samsung Galaxy, 29 Haziran 2009’da satışa sunuldu.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy (29 Haziran 2009)

Samsung Galaxy Spica (Kasım 2009)

2010

Samsung bu sene bir efsaneyi başattı. Samsung’un amiral gemisi olarak gösterilen Galaxy S serisinin ilk üyesi bu sene piyasaya çıktı.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy S (Haziran 2010)

Samsung Galaxy 3 (Temmuz 2010)

Samsung Galaxy 5 (Ağustos 2010)

Samsung Galaxy U (Ekim 2010)

Samsung Galaxy 551 (Ekim 2010)

2011

2011, Samsung’un bir başka efsane serisinin başladığı tarih olarak gözüküyor. Bu sene Samsung’un Note serisi başladı. Note serisi dışında birçok telefon bu sene içerisinde piyasaya sunuldu.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy Ace (Şubat 2011)

Samsung Galaxy Fit (Şubat 2011)

Samsung Galaxy SL (Şubat 2011)

Samsung Galaxy Gio (Mart 2011)

Samsung Galaxy Mini (Mart 2011)

Samsung Galaxy Prewail (Nisan 2011)

Samsung Galaxy Pro (Nisan 2011)

Samsung Galaxy Neo (Nisan 2011)

Samsung Galaxy S II (Mayıs 2011)

Samsung Exhibit 4G (Haziran 2011)

Samsung Galaxy Z (Haziran 2011)

Samsung Galaxy S Plus (Ağustos 2011)

Samsung Galaxy R (Ağustos 2011)

Samsung Galaxy W (Ağustos 2011)

Samsung Galaxy M (Ağustos 2011)

Samsung Galaxy Y (Ağustos 2011)

Samsung Galaxy Precedent (Ağustos 2011)

Samsung Galaxy Xcover (Ağustos 2011)

Samsung Stratosphere (Ekim 2011)

Samsung Galaxy Note (Ekim 2011)

Samsung Galaxy Nexus (Kasım 2011)

2012

2012’de iki efsane telefon çıktı. Galaxy serisinin hala fazlasıyla kullanılan Galaxy SIII ve Galaxy Note 2 modelleri bu sene çıktı ve Samsung’un bugünkü başarıları kazanmasında çok büyük rol oynadılar.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy Y Pro Duos (Ocak 2012)

Samsung Galaxy Ace Plus (Ocak 2012)

Samsung Galaxy Ace 2 (Şubat 2012)

Samsung Galaxy Mini 2 (Şubat 2012)

Samsung Galaxy Y DUOS (Şubat 2012)

Samsung Galaxy Beam (Şubat 2012)

Samsung Galaxy Rugby Smart (Mart 2012)

Samsung Galaxy Pocket (Mart 2012)

Samsung Galaxy Rugby (Nisan 2012)

Samsung Galaxy S Advance (Nisan 2012)

Samsung Galaxy SIII (Mayıs 2012)

Samsung Galaxy Appeal (Mayıs 2012)

Samsung Galaxy Ch@t (Mayıs 2012)

Samsung Galaxy Stellar (Temmuz 2012)

Samsung Galaxy S Duos (Ağustos 2012)

Samsung Galaxy Pocket Duos (Eylül 2012)

Samsung Galaxy Victory 4G LTE (Eylül 2012)

Samsung Galaxy Reverb (Eylül 2012)

Samsung Galaxy Note II (Eylül 2012)

Samsung Galaxy S Relay 4G (Eylül 2012)

Samsung Galaxy Rush (Eylül 2012)

Samsung Galaxy Express (Ekim 2012)

Samsung Galaxy Rugby Pro (Ekim 2012)

Samsung Galaxy S III Mini (Kasım 2012)

2013

2013’te bu sıralar sık sık kullandığımız fiyat performans telefonu Galaxy J serisi satılmaya başlamıştı. J serisinin dışında S4 ve Note 3 serileri yine başarılı bir sene geçirdi.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy Pocket Plus (Ocak 2013)

Samsung Galaxy S II Plus (Ocak 2013)

Samsung Galaxy Grand (Ocak 2013)

Samsung Galaxy (Mart 2013)

Samsung Galaxy Young (Mart 2013)

Samsung Galaxy Xcover 2 (Nisan 2013)

Samsung Galaxy S4 (Nisan 2013)

Samsung Galaxy Fame (Nisan 2013)

Samsung Galaxy Mega (Nisan 2013)

Samsung Galaxy Win (Mayıs 2013)

Samsung Galaxy Y Plus (Mayıs 2013)

Samsung Galaxy Core (Mayıs 2013)

Samsung Galaxy Star (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Pocket Neo (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Ace 3 (Ekim 2013)

Samsung Galaxy S4 Zoom (Ekim 2013)

Samsung Galaxy S4 Actve (Ekim 2013)

Samsung Galaxy S4 Mini (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Note 3 (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Core Plus (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Light (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Fame Lite (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Trend Lite (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Round (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Express 2 (Ekim 2013)

Samsung Galaxy J (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Star Pro (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Grand 2 (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Trend Plus (Ekim 2013)

Samsung Galaxy S Duos 2 (Ekim 2013)

Samsung Galaxy J (Ekim 2013)

Samsung Galaxy Win Pro (Ekim 2013)

2014

2014’te Galaxy serisine ilk defa su geçirmez bir telefon katıldı. Galaxy S5, Galaxy serisinin ilk su geçirmez telefonu olmuştu. Aynı zamanda fiyat performans modellerinden A serisi de bu sene satışa sunulmuştu.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy Grand Neo (Ocak 2014)

Samsung Galaxy Note 3 Neo (Ocak 2014)

Samsung Galaxy Win 2 (Mart 2014)

Samsung Galaxy S3 Neo (Nisan 2014)

Samsung Galaxy S5 (Nisan 2014)

Samsung Galaxy Ace Style (Mayıs 2014)

Samsung Galaxy K Zoom (Mayıs 2014)

Samsung Galaxy Core (Haziran 2014)

Samsung Galaxy S5 Mini (Temmuz 2014)

Samsung Galaxy Core 2 (Temmuz 2014)

Samsung Galaxy S Duos 3 (Ağustos 2014)

Samsung Galaxy Ace 4 (Ağustos 2014)

Samsung Galaxy Star 2 Plus (Ağustos 2014)

Samsung Galaxy Mega 2 (Eylül 2014)

Samsung Galaxy Pocket 2 (Eylül 2014)

Samsung Galaxy Core Prime (Eylül 2014)

Samsung Galaxy Grand Prime (Eylül 2014)

Samsung Galaxy Alpha (Eylül 2014)

Samsung Galaxy Young 2 (Ekim 2014)

Samsung Galaxy Note 4 (Ekim 2014)

Samsung Galaxy Note Edge (Kasım 2014)

Samsung Galaxy Core Prime (Kasım 2014)

Samsung Galaxy A3 (2015) (Aralık 2014)

Samsung Galaxy A5 (2015) (Aralık 2014)

2015

2015’te Samsung’un tüm düzeni oturmuş ve tüm telefonları ile piyasayı salladığını görüyoruz. Sevilen serilerini bu sene de artıran Samsung, S6 Edge ile tek tarafı eğimli ekrana geçiş yaptı.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy E7 (Şubat 2015)

Samsung Galaxy A7(2015) (Şubat 2015)

Samsung Galaxy E5 (Şubat 2015)

Samsung Galaxy J1 (Şubat 2015)

Samsung Galaxy Xcover 3 (Nisan 2015)

Samsung Galaxy S6 (Nisan 2015)

Samsung Galaxy S6 Edge (Nisan 2015)

Samsung Galaxy J7 (Haziran 2015)

Samsung Galaxy J5 (Haziran 2015)

Samsung Galaxy S6 Active (Haziran 2015)

Samsung Galaxy V Plus (Temmuz 2015)

Samsung Galaxy Trend 2 Lite (Temmuz 2015)

Samsung Galaxy S5 Neo (Ağustos 2015)

Samsung Galaxy Note 5 (Ağustos 2015)

Samsung Galaxy A8 (Ağustos 2015)

Samsung Galaxy S6 Edge+ (Ağustos 2015)

Samsung Galaxy J2 (Eylül 2015)

Samsung Galaxy On5 (Ekim 2015)

Samsung Galaxy Active Neo (Ekim 2015)

Samsung Galaxy J1 Ace (Ekim 2015)

Samsung Galaxy On7 (Kasım 2015)

Samsung Galaxy View (Kasım 2015)

Samsung Galaxy A3 (2016) (Aralık 2015)

Samsung Galaxy A5 (2016) (Aralık 2015)

Samsung Galaxy A7 (2016) (Aralık 2015)

2016

Samsung 2016’da S7 Edge ile ekranın iki tarafına da eğim ekledi. Telefonun daha işlevsel olmasını sağlayan bu ekran, kullanıcılar tarafından da çok sevildi. Aynı zamanda bu sene Galaxy S serisinden sonra en ünlü seri olan Galaxy Note serisinin telefonu patlayarak hafızalarda kötü anılar bıraktı.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy A9 (2016) (Ocak 2016)

Samsung Galaxy J1 (2016) (Ocak 2016)

Samsung Galaxy S7 (Şubat 2016)

Samsung Galaxy S7 Edge (Şubat 2016)

Samsung Galaxy J1 Mini (Şubat 2016)

Samsung Galaxy A9 Pro (2016) (Mart 2016)

Samsung Galaxy J3 (2016) (Mart 2016)

Samsung Galaxy J5 (2016) (Nisan 2016)

Samsung Galaxy J7 (2016) (Nisan 2016)

Samsung Galaxy C7 (Mayıs 2016)

Samsung Galaxy C5 (Mayıs 2016)

Samsung Galaxy J3 Pro (Haziran 2016)

Samsung Galaxy S7 Active (Haziran 2016)

Samsung Galaxy Note 7 (Temmuz 2016)

Samsung Galaxy J5 Prime (Temmuz 2016)

Samsung Galaxy J7 Prime (Eylül 2016)

Samsung Galaxy On8 (2016) (Eylül 2016)

Samsung Galaxy On7 (2016) (Eylül 2016)

Samsung Galaxy On5 (2016) (Eylül 2016)

Samsung Galaxy A8 (2016) (Eylül 2016)

Samsung Galaxy C9 Pro (Kasım 2016)

Samsung Galaxy J2 Prime (Kasım 2016)

Samsung Galaxy J1 Mini Prime (Kasım 2016)

2017

Sonunda bu yıla ulaştık. Bu sıralar gündem olarak haberlerini sık sık duyduğunuz Galaxy S8 ile Note 7 belasını atlatan Samsung, şu zamana kadar çok iyi satış rakamlarına ulaşmış durumda.

Bu sene piyasaya çıkan telefonlar;

Samsung Galaxy C7 Pro

Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy C5 Pro

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung’un 2009’dan bu zamana kadar çıkardığı Android tabanlı telefonlara baktık. Şirketin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini pek kestiremiyoruz, ancak “Samsung çok fazla telefon çıkarıyor” sözlerini bu araştırma sayesinde kabul edebiliriz.