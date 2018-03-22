Samsung, Dünyanın İlk 3D LED Sinema Salonu Ekranını Tanıttı!

Samsung, sinema izleme keyfini tamamen değiştirebilecek 3D LED sinema ekranını Zürih'te bir sinema salonunda tanıttı.

Ekran teknolojileri söz konusu olduğunda Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ilk akla gelen marka olduğu su götürmez bir gerçek. Akıllı telefon ve televizyon ekranları ile tüketicilere en kaliteli görüntüleri sunmayı başaran şirket, şimdi de sinema salonlarına en son ekran teknolojilerini adapte etmenin peşinde.

Samsung, seyir zevkini en seviyeye çıkaracak yeni ekran teknolojisini İsviçre’nin Zürih kentindeki Arena Cinemas’da sergiliyor. 10 metrelik dev LED ekran, 3 boyutlu film teknolojisini seyirciler için bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Yeni Samsung 3D LED Sinema Ekranı, projektörlere göre 10 kat daha parlak görüntüler ve sıfır bozulma ile 4K film keyfi vadediyor.

Günümüz 3D sinema projektörleri 4K OLED TV’ler ile kıyaslandığında çok zayıf bir görüntü sunuyorlar. Projektörler ile görüntülerin parlaklığı bir miktar azalırken, görüş açısına göre çözünürlük de bozulabiliyor. Samsung’un son teknoloji LED ekranı ise sıfır parlaklık ve çözünürlük kaybı sunuyor.

2 boyutlu LED sinema ekranları Seul, Busan ve Şangay gibi şehirlerde zaten bulunuyordu. Fakat Samsung sayesinde Zürih, 3 boyutlu LED sinema ekranına sahip ilk şehir unvanına kavuşmuş oldu. Günümüz 3D projektörlerinin seyirciyi şaşı eden kalitesi düşünülürse Samsung’un 3D film izleme keyfini tamamı ile değiştirebileceğini söyleyebiliriz.