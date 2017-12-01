Dünyanın İlk f/1.5 Diyaframlı Telefon Kamerası Tanıtıldı

Samsung, kapaklı akıllı telefonu W2018 ile birlikte dünyanın ilk f/1.5 diyafram açıklığına sahip akıllı telefon kamerasını da tanıttı.

Samsung, aylardır dedikoduları, sızıntıları bitmek bilmeyen amiral gemisi ayarındaki kapaklı telefonu W2018’i nihayet Çin’de düzenlediği tanıtım etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sundu. Cihazın teknik özellikleri sızıntılar ile tutarlı olmasına karşın Samsung, sürpriz bir açıklama ile yine herkesi şaşırtmayı başardı.

Samsung’un bu yılında tanıttığı amiral gemileri Galaxy S8 ve Note 8’de de bulunan Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alan W2018, 6GB RAM’e ve 64GB depolama alanına sahip. Ayrıca cihaz kapağının her iki tarafında da 4.2 inç boyutunda Full HD çözünürlükte dokunmatik ekran bulunuyor.

Fakat cihazın asıl dikkat çeken özelliği bunlar değil; Samsung W2018, dünyanın ilk f/1.5 diyafram açıklığı bulunan akıllı telefon kamerasına sahip. Samsung’un amiral gemileri konumunda olan Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’de ise f/1.7 diyafram açıklığına sahip kameralar bulunuyor.

Peki f/1.5 diyafram açıklığının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kameranın f/1.5 diyafram açıklığına sahip olması, karanlık ortamlarda ışığın daha iyi alınmasını, ayrıca ışığın iyi olduğu ortamlarda arka plan bulanıklığının daha iyi oluşturulmasını sağlar. Dezavantaj olarak ise bu görüntülerde genellikle karıncalanma fazla olur. Fakat Samsung, bu karıncalanmanın önüne geçmek için bazı yazılım ‘hileleri’ kullanıyor.

Samsung W2018 Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 835

RAM: 6GB RAM

Depolama: 64GB+MicroSD

Arka Kamera: 12 MP f/1.5 diyafram

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 2.300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Samsung W2018 ilk olarak Çin’de satışa sunulacak ancak cihazın hangi pazarlarda sınırlı kalacağı henüz belli değil. Cihazın fiyatı ile ilgili de Samsung’dan kesin bir açıklama yapılmadı ancak kısa süre içinde fiyatının belli olması bekleniyor. W2018’in kamerası, Galaxy S9’da da f/1.5 diyaframlı bir kamera olacağının ipucu olabilir.