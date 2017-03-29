Samsung, Dünyanın İlk HDR LED Sinema Ekranını Duyurdu!

Samsung bu günlerde telefon piyasasına odaklanmışken, yeni ürünleriyle de piyasaya girmeye devam ediyor. Dünyanın ilk 10 metrelik HDR LED sinema ekranı duyuruldu.

Samsung, bugün telefon piyasasına sağlam bir atılım yapmak için hazırlanıyor. Herkes bunu beklese de Samsung’un tek atılımı mobil ekranlarda bulunmuyor. Şirket, bugün dünyanın ilk HDR LED sinema ekranını duyurdu. Yaklaşık 34 feet(10.3 metre) boyutunda olan devasa ekran, sinema dünyasını derinden sarsmaya hazırlanıyor.

Samsung’un iddiasına göre normal sinema ekranlarından 10 kat daha parlak bir ekrana sahip olacak dev televizyonun, eğer tutarsa normal projeksiyonlu sinema ekranlarının yerini alacağı konuşuluyor. Televizyon, evine sinema kurmak isteyen parası bol kullanıcılar için de son derece uygun bir sistem olacak gibi duruyor.

CES 2017’de tanıtılan 4K OLED ekrana sahip 88 inç(2.2 metre) Q9’un dahi 30.000 dolar olduğu düşünülürse, 10 metreyi aşan bir ekranın parasını tahmin bile edemiyorum.

Bu ekran aynı zamanda, tiyatro, konferans gibi sinema projeksiyonlarının kullanımının zor olduğu bölgelerde de kullanılabilecek. Samsung bu ekranla, izleyicilerin filmin bir parçasıymış gibi hissedeceklerini belirtiyor.