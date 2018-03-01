Samsung Galaxy Note 9'a Dair İlk Test Sonuçları Sızdı!

Samsung, her yıl iki amiral gemisi telefon çıkartmayı adet edindi. Galaxy S ve Galaxy Note serileri her yıl birer yeni modelle piyasaya sürülüyorlar. Firmanın Galaxy S9 tanıtımı üzerinden 1 hafta bile geçmemişken Note 9’a dair ilk Benchmark testi sonuçları sızdırıldı.

Galaxy S8’e göre görünürde önemli bir tasarım değişikliğine gitmeyen, ancak kamera, ekran ve işlemci konusunda önemli geliştirmelerin yapıldığı Galaxy S9 modelini Barselona’ya gidip yerinde izledik. Cihaz, Samsung’un tam bir gövde gösterisi yaptığının en somut kanıtı oldu. Fakat Güney Koreli dev durmaksızın yeni telefonları üzerinde çalışmalar yürütüyor. 2018’in ikinci yarısında çıkması beklenen Note 9, şimdiden merak edilmeye başlandı.

Sızdırılan Benchmark tarayıcı testlerinden yola çıkarak, elimizdeki verilerle Note 9’un nasıl bir performans sergileyeceğini anlayabiliriz. Model numarası SM-N960U olan bir cihaza dair gelen test sonuçlar, cihazın Samsung tarafından üretilen Exynos 9810 (S9’da kullanılıyor) yerine Snapdragon 845 kullandığını gösteriyor. Elbette bu model tıpkı S9’da olduğu gibi farklı pazarlar için Exynos 9810 ile birlikte de sunulabilir.

Tıpkı Note 8 gibi 18.5:9 en-boy oranına sahip bir ekranla gelmesi beklenen Note 9, Samsung’un beğenilen ekran tasarımı Infinity Display ile birlikte görülecek. Aynı zamanda işletim sistemi olarak Android 8.0 Oreo’yu görmek mümkün. Ekran kullanımından dolayı tasarım açısından Note 8 ile büyük bir farkı olmayacağını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl Galaxy S8, Android 7.0 ile birlikte gelirken Galaxy Note 8, Android 7.1 ile gelmişti. Her ne kadar ilk sızıntılar Note 9’un Android 8.0 ile test edildiğini gösterse de cihazın tanıtımına yakın tarihlerde Android 8.1 ile de görüneceğini düşünüyoruz.

Galaxy Note 9’un diğer teknik kapasitesi hakkında daha fazla bilgi henüz bulunmamakla birlikte mobil cihazın, Galaxy S9 gibi önemli kamera iyileştirmeleriyle birlikte geleceği söylenebilir. Samsung’un S9 ile sunduğu Super Slow-motion video özelliği çok büyük ihtimalle Note 9'da da kendisine yer bulacak (olmazsa ayıp olur).

Önümüzdeki aylarda elde etmemize kesin gözüyle baktığımız sızıntılar ve teknik özelliklerle ilgili bilgilerle Note 9, kafamızda daha da netleşmeye başlayacak. Diğer taraftan, S Pen desteğinin de geliştirilmesi ve dokunmatik ekran kaleminde yeni özelliklerle karşılaşmamız da muhtemel.

Ağustos ayında görmeyi beklediğimiz Galaxy Note 9 için elimizdekiler şimdilik bu kadar. Haberdar olmak adına takipte kalmayı unutmayın, biz buradayız. :)