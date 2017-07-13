Samsung Durmuyor: Snapdragon 840’lı Yeni Galaxy S8 Geliyor!

Samsung, 2017 yılı içerisindeki ikinci amiral gemisini piyasaya çıkartmak üzere. SM-G9600 kod adı ile test sonuçları sızdırılan yeni amiral gemisi, Qualcomm’un yeni canavarı Snapdragon 840 işlemcisiyle göz dolduracak.

Görünen o ki Samsung, bir telefon piyasaya sunarken diğeri üzerinde çalışmaya iyice alıştı. Bu yılın en sevilen telefonlarından Galaxy S8 ve elimize ulaşması için gün saydığımız Note 8, gerçekten de alanında öncü olacak iki amiral gemisi. Fakat şirket, önümüzdeki yıl çıkartacağı bir diğer üst düzey telefon için harıl harıl çalışıyor.

SM- 9600 modeli bazı otoritelere göre Galaxy S8 Mini ya da Lite adıyla sunulabilir. Ancak çığır açıcı bu cihaz, çok büyük bir ihtimalle yeni bir model olacak. Durum böyle olunca gözler de önümüzdeki yıl piyasaya sunulması beklenen ve eğer bir sürpriz olmazsa adı Galaxy S9 olacak cihaza da çevrilebilir.

Geekbench'deki listeye göre SM-G9600, 1.77GHz’lik hızlara sahip 4 çekirdekli bir yongayla geliyor. Tek çekirdekli işlemci performansında 1782, çok çekirdeklide 4212 puan alan cihazın işlemci kod adı “sdm840” olarak göze çarpıyor. Bu yüzden SM-G9600'ün Snapdragon 840 yongası ile geleceğini söyleyebiliyoruz.

Snapdragon 840 işlemcisinin yanında, Samsung'un sürpriz telefonu 4GB RAM ile Android 7.1.2 Nougat’ı çalıştırıyor. Cihazın ekranı ve kamerası hakkında henüz bir şey söylemek zor. Önümüzdeki günlerde elimize ulaşan daha detaylı bilgileri size ulaştıracağız, takipte kalın :)