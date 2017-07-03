Samsung, Düşük Bütçeli Cihazları Denek Olarak Kullanmamalı!

Android ekosisteminin en çok tercih edilen markası Samsung, her cebe uygun cihaz seçenekleri ile beğenileri üzerine topluyor. Ancak düşük bütçeli cihazlar üzerinde kullanıcı deneyimini olumsuz olarak etkileyen Smart Glow gibi bazı özelliklerden de vazgeçmiyor.

Geçtiğimiz yıl Samsung’un düşük bütçeli tüketicilerini düşünerek ürettiği akıllı telefonlarda bildirim ışığını gördük. Büyük ısrar sonucunda orta düzey cihaz olan Galaxy J7 Prime’a gelen LED bildirim ışığı ideal bir şekilde çalışıyordu.

Aynı yıl Samsung, düşük maliyetli Galaxy J2 (2016) ile yeni bir tasarıma sahip bildirim ışığı denedi. Cihaz Samsung'un “akıllı aydınlatması” olan ve arka kamera etrafında bulunan bir bildirim kutucuğu ile geldi. Firmaya göre cihazın arkasında bulunan bir bildirim ışığı, arkadaşlarıyla bir yerde otururken telefonu ters koymaya meyilli kitle için üretilmişti. Smart Glow adını verdikleri teknoloji, hedef kitlelerindeki çok küçük detaylardan birine odaklanıyordu ve telefonu ters bir şekilde koyan insan sayısı, koymayana eşit olabilirdi.

Smart Glow bildirim teknolojisi, bu yıl Galaxy J7 Prime’ın halefi sayılabilecek bir cihaz olan Galaxy J7 Max ile geri döndü. Yeni Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017) de aynı bildirim teknolojisi bulunmuyor. Yani J ailesinde kurumsal bir tasarım dizaynı ya da standart yok gibi gözüyüküyor. Bu, başka bir deyişle J serisi gibi orta ve düşük bütçeli tüketicileri hedefleyen cihazaların, üst düzey cihazlardaki özellikler için birer denek olduğunu gösteriyor. Tutan özellik veya tasarım çizgileri, sonraki amiral gemilerinde kullanılan tercihlere etki ediyor.

Elbette Smart Glow teknolojisini seven bir dizi kullanıcının varlığından söz etmek mümkün. Ancak sırf bu özellik sayesinde tercihini Samsung'dan yana kullanan insan sayısı oldukça az. Samsung, pazara daha doğru analizlerle ve kaynaklarını daha doğru yönledirerek girmeli. Çünkü her ne kadar amiral gemisi konusunda Android dünyasının lideri olsa da, pazarın büyük çoğunluğunu düşük bütçeli cihazlar oluşturuyor.