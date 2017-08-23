Samsung, Echo Benzeri Bir Akıllı Hoparlör Ürettiğini Açıkladı!

Samsung'un ürettiği akıllı hoparlörün ses asistanına sahip olduğu düşünülüyor.

Samsung, Galaxy Note 8 etkinliğinin ardından, bir takım başka işler üzerinde de çalıştığını gözler önüne sunmak istiyor. CNBC ile yapılan röportajda, mobil bölüm şefi DJ Koh, şirketinin akıllı bir hoparlör üzerinde çalıştığını doğruladı. Genellikle bu tarz röportajlarda olduğu gibi yine tüm detaylar öğrenilemedi ancak en azından kesin bir dille Samsung cephesinden akıllı hoparlör geleceğini biliyoruz.

Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan IFA konferasında tam anlamıyla bir akıllı hoparlör tanıtımını görmek elbette şu an için pek mümkün değil.

Daha önce çıkan birçok söylenti hakkında herhangi bir bilgi alınamasa da akıllı hoparlörün, Samsung'un olmazsa olmazı olan sesli asistanı Bixby'e de sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu durumdaki Bixby, daha önceki gördüğümüzden daha farklı bir şekilde karşımıza çıkabileceğini de unutmamak lazım.

Şu anda Bixby'de yalnızca İnglizce ve Korece dilleri mevcut. Samsung, Bixby'i, tıpkı Apple'ın Siri'si gibi vazgeçilmez yapmak istiyorsa kesin bir şekilde desteğini artırması gerekiyor. İnsanlar şu anda bile Bixby'i tam potansiyelde kullanamazken, akıllı hoperlörde sunulabilecek bir Bixby desteği insanları ne kadar cezbeder, bilemiyoruz.