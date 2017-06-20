Samsung Electronics'in işletme karı, Apple'ınkini geçecek gibi duruyor. Samsung'un işletme karı, Facebook, Amazon, Netflix ve Google gibi şirketlerin karlarının birleşiminden daha fazla.

Samsung'un geçmişine baktığımızda oldukça etkileyici olaylarla karşılaşıyoruz. Samsung'un kuruluşu, Japonların Kore işgali sırasına dayanıyor. İlk başta küçük bir ticaret şirketi olarak başlayan Samsung, hızla büyüyerek dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi.

Samsung Group, şu anda en meşhur Samsung Electronics'den Samsung Life Insurance'a, Samsung Engineering'e ve Güney Kore'de devasa bir eğlence parkı olan Samsung Everland'a kadar 80'e yakın şirketi bir araya getiriyor. Özellikle Samsung Electronics, 90'lı yıllardan beri hızlı bir büyüme kaydetti ve sektör analistlerine göre, rekor kıran bir diğer bir özelliği daha var, o da elde edilen işletme karı.

Yayınlanan rapora göre Samsung Electronics, 2017 yılının ikinci çeyreğinde işletme karında 11,6 milyar dolarlık bir gelir elde edecek. Bu rakam ise rekor demek oluyor.

Samsung Electronics'in ikinci çeyrek işletme karının konsensüsü (hisse senedi firmalarının yaptığı tahminlerin ortalaması) 11,6 milyar dolar. İkinci çeyrekte performansının tahmini olarak artmaya devam edeceğinden, nihai işletme kârının mevcut tahminlerden daha yüksek olacağı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca rapor, bu rakamın 12,3 milyar dolardan fazla olmasını bekleyen pek çok firma olduğunu da ekliyor. Samsung'un 11,6 ila 12,3 milyar dolarlık karının, Facebook, Amazon, Netflix ve Google'ın birleşmiş işletme karlarına denk geldiği belirtiliyor.

Samsung'un öngörülen rekor kıran rakamı, çoğunlukla telefon ve bellek sektöründen kaynaklanıyor. Samsung'un neredeyse tekelinde olduğu küçük ve orta boy OLED panellerine olan talep ise artık her zamankinden daha fazla.