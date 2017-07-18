Samsung'un "elinde patlayan" çok sayıdaki Galaxy Note 7'lerden, içerdiği değerli metaller ayıklanarak 157 tonluk hammadde çıkarılacak.

Elektronik tarihindeki en büyük geri toplamalardan birini yaşayan Samsung, elinde çok sayıda Note 7 bulunduruyor. Bu kadar atıkla firmanın ne yapacağı herkesin alında soru işareti olmuş ve çok sayıda ilgi çekmişti.

Elinde bulunan çok sayıda atık yüzünden protestocular tarafından bunları ne yapacağına dair sorularla karşı karşıya kalan Samsung, sonunda ne yapacağını açıkladı. Note 7'lerin özel bir geri dönüşüm sürecine sokularak içerdikleri değerli metaller yeni ürünlerde kullanılmak üzere çıkarılacak. Bu metaller toplamda 157 ton gelecek. Değerli metaller arasında cihazın devrelerinde bulunan bakır, gümüş ve altın başta geliyor.

Herhangi bir işleme tabi tutulmadan yeniden kullanılabilecek parçalar da yedek parça olarak değerlendirilecek. Bu parçalar arasında kamera modülleri, çipler ve ekranlar yer alıyor.

Tüm bunları muhtemelen satılamayacak durumdaki cihazlar için yapacak Samsung, bildiğimiz üzere bazı Note 7'lerin pillerini yenileyerek Samsung Galaxy Note Fan Editition adı altında satışa çıkararak da geri dönüşüm sağlıyor.