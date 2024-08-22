Samsung, Her Gün Telefonu Şarja Takma Sorununu Ortadan Kaldıracak Yeni Ekranlar Geliştiriyor

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Samsung, normal akıllı telefon ekranlarından çok daha az enerji tüketen OLED ekranlar geliştiriyor.

Akıllı telefonlarımız her gece biz yatmaya giderken şarj edilmek üzere bırakılıyor. Sabahları %100 şarjla güne başlayan akıllı telefonlarımız gün sonunu genelde zor getiriyor. Samsung'un yeni OLED ekranı ise bu sorunu ortadan kaldırmaya aday. Bu ekranlar, standart modellere kıyasla %50'den fazla enerji tasarrufu sağlıyor. 

Samsung'un ekran bölümü başkan yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu paneller sayesinde amiral gemisi telefonların her gün şarj edilmesine gerek kalmadan kullanılabilmesini sağlayacak. Bu ekran, yoğun kullanımda bile 24 saatin üzerinde bir pil ömrü sunacak. 

İnce ve esnek olacak

samsung ekran

Samsung, yapay zekâ ile üretilen görüntülerin "gerçek dünyadaki kameraların yakalayamayacağı detayları ve ince renk/gri farklarını doğal olarak ifade edebilen" çok yüksek çözünürlüklü ekranlara ihtiyaç duyacağını belirtti. Ayrıca bu ekranların farklı formlar için esnek ve ince olması gerekiyor. 

Samsung'un mobil ve bilişim sistemleri ekranlarından sorumlu başkan yardımcısı ise yapay zekâ hizmetlerini daha da etkili hâle getirmek için düşük enerji tüketimi gibi çeşitli işlevsel özelliklerin de gerekli olacağını söyledi. 

Samsung'un bu yaklaşımı, ekrandan tasarruf edilen enerjinin pil ömrünü uzatmak yerine daha yüksek efor gerektirecek yapay zekâ hesaplamaları için kullanmaya hazırlanacak. Samsung yine de yapay zekâ kullanımı ve pil ömrü arasında bir denge bulmaya karar verebilir. 
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Samsung-display-breakthrough-to-bring-phones-that-wont-have-to-be-charged-daily_id161680
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