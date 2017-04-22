Samsung Eski Fiyatla Galaxy S8 Alanlara Farkı Geri Ödeyecek

Samsung, Türkiye’de Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazlarında uyguladığı önemli indirimle birlikte eski fiyatlardan telefonları sipariş eden kullanıcılara fiyat farkını geri ödeyeceğini duyurdu.

Samsung’un yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ her ne kadar başarılı telefonlar olsa da fiyatlarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu ve daha telefonlar raflardaki yerini almadan fiyat konusu özelliklerin önüne geçmişti. Galaxy S8 ve S8+’ın satışa çıkmasıyla birlikte de Samsung fiyatlarda düzenlemeye gittiğini duyurmuştu ve biz de size bunu aktarmıştık.

Samsung’un S8 ve S8+ için belirlediği yeni fiyatlar oldukça iddialı kabul edilerek olumlu tepki alırken telefonları ön siparişle alan kullanıcılar fazla para verdiklerini düşünerek aradaki fiyat farkının ne olacağını soruyordu. Samsung yaptığı açıklamada bu kullanıcılara aradaki fiyat farkının geri ödeneceğini açıkladı.

Açıkçası güncellenen fiyatlarla birlikte Samsung Galaxy S8 rakiplerine kıyasla çok daha tercih edilebilir modeller haline geldi. Bu durum Samsung’un diğer rakiplerini de zorlayacak gibi.

Bu arada, eğer hala Galaxy S8 incelememizi izlemediyseniz bu bağlantıya giderek Galaxy S8 inceleme videomuza ulaşabilirsiniz.