Eski Note 7 Sahiplerine Note 8'de 425 Dolar İndirim!

Geçtiğimiz yılın Galaxy Note 7 mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yapan Samsung, Galaxy Note 8 kullanıcılarına ciddi bir indirim yapacak.

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7 alan müşterilerini mutlu edecek bir açıklama yaptı. Eski Galaxy Note 7 kullanıcıları, şu an kullandıkları telefonları Samsung’a götürmeleri halinde Galaxy Note 8 için 425 dolara kadar indirim alabilecekler. Samsung’un bu indirim hamlesi, Galaxy Note 7 müşterilerinin sadakatine karşı bir ödül olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz yıl bazı Galaxy Note 7’ler batarya problemlerinden dolayı patlamış, Samsung satılan 3 milyon Galaxy Note 7’yi geri toplamak zorunda kalmıştı. Samsung’a yaklaşık 5 milyar dolarlık zarar yaratan bu olay, şirket adına önemli derecede prestij kaybına neden olmuştu. Samsung, müşterilerinin sadakatini geri kazanmak ve güvenini kaybetmeyen müşterilerini ödüllendirmek için ciddi indirim hamleleri yaptı.

Ülkemizde henüz böyle bir takas indirimi söz konusu değil, ancak bu takas kampanyası Amerika dışında uygulanmaya başlanırsa muhtemelen ülkemizde de geçerli olacaktır. Samsung, ülkemizde oldukça fazla sevilen bir marka. Şirket, Türkiye’deki müşterilerini de kaybetmek istemeyecektir.