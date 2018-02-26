Samsung, Galaxy S9'a bir an önce ulaşmak isteyenlere eski telefonunu getirmeleri halinde ciddi indirimler gerçekleştiriyor. Peki hangi akıllı telefon Samsung'dan ne kadar indirim almanızı sağlıyor?

Samsung, dün gece her yıl olduğu gibi görkemli bir etkinlik ile yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Bazıları şirketin tasarım konusunda yeterince iyileştirme yapmadığı için eleştiride bulunurken, çoğu kişi başta kamera olmak üzere gerçekleştirilen iyileştirmelerden memnun kaldı.

Yeni amiral gemilerinin performans ve kararlılığına güvenen Samsung, tüm akıllı telefon kullanıcılarının yeni Galaxy’leri test edebilmesi için oldukça cazip bir indirim kampanyası düzenliyor. Buna göre eski akıllı telefonunu getiren kullanıcılar, Galaxy S9 ya da Galaxy S9+ alırken 2600 TL’ye kadar indirimden faydalanabilecekler.

Aşağıdaki listeden Samsung’un hangi amiral gemisi için ne kadar indirim gerçekleştirdiğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak Samsung’un değişim kampanyasından kendi akıllı telefonunuz için ne kadar indirim sağlayabileceğini de öğrenebilirsiniz.

Samsung

Galaxy S8 - Maksimum 1800 TL

Galaxy S8+ - Maksimum 2150 TL

Galaxy Note 8 - Maksimum 2600 TL

Apple

iPhone 8 - Maksimum 2750 TL

iPhone 8 Plus - Maksimum 3750 TL

LG

V20 - Maksimum 800 TL

LG G6 - Maksimum 900 TL

Barselona'da gerçekleştirilen MWC 2018 etkinliğinde tanıtılan Galaxy S9 ve S9 Plus için yaptığımız ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.