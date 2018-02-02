Samsung Experience 9.0 ile Telefonlara Gelecek Özellikler

Samsung'un kendi akıllı telefonlarında bulunan arabirimi Samsung Experience 9.0'ın, Samsung akıllı telefonlara Android'de var olmayan hangi özellikleri getireceğini açıkladık.

Samsung akıllı telefonlar her ne kadar Android işletim sistemi ile çalışıyor olsa da şirketin kendi arabirimi olan Samsung Experience, Samsung akıllı telefonlara çok daha fazlasını katmaktadır. Öyle ki Samsung, Samsung Experience’ı Android’in üzerine kurulmuş bir yazılım değil, Android’i Samsung Experience’ın bir parçası olarak görür.

Samsung’un üzerinde çalıştığı Android Oreo güncellemesi ile birlikte şirketin geçtiğimiz yılın bahar aylarında tanıttığı amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Samsung Experience 9.0 arabirimine yükseltilmiş olacak. Peki Samsung Experience 9.0, Samsung amiral gemilerine ne gibi yeni özellikler kazandıracak?

1- Özelleştirilebilir Klavye



Klavye denince akla her ne kadar metin yazmak gelse de günümüzde metinlerde yazıdan daha çok emoji, GIF, çıkartma ve dahası olabiliyor. Kullanıcıların gönderi ya da mesaj oluştururken ihtiyacı olabilecek tüm içerikleri tek bir klavyeye sığdıran Samsung, klavyeye metin, GIF, emoji, çıkartma, mikrofon, ayarlar butonları içeren bir sekme ekliyor. Bununla birlikte herhangi bir üçüncü parti uygulamayı kullanmaksızın Samsung klavyenin temalarını değiştirebilir, boyutlarını yeniden ayarlayabilirsiniz.

2- Gelişmiş Arama

Artık Samsung’un arama motoruna bir anahtar kelime yazdığınızda aramalarınız ile ilgili öneriler altta çıkar. Eğer tam isabetli bir anahtar kelime yazarsanız sonuçlar bir kart olarak çıkar ve herhangi bir uygulama ya da menüye girmeden bazı işlemleri bu kart üzerinden uygulayabilirsiniz. Ayrıca arama sonuçları çevrimiçi aramaya da izin verir. Eğer cihazınızda yüklü olmayan bir uygulamayı ararsanız Samsung Experience 9.0, Galaxy Apps ve Play Store’da da bu uygulamayı arayarak sonuçları size gösterir.

3- Bixby Brifing

Çoğu kişi güne alarm sesi ile başlar. Samsung Experience 9.0’ın Bixby Brifing özelliğini alarmınızı kurarken aktif etmeniz halinde Bixby alarm ile birlikte size hava durumunu da gösterir ve alarm sesini ve rengini hava durumu ile uyumlu hale getirir.

4- Daha Rahat Okuma

Beyaz ışığa karşı uzun bir metni okumak, bazı kişiler için göz yorgunluğu oluşturabilir. Samsung Experience 9.0’da bulunan renkli ekran filtreleri beyaz ışığın yorucu etkisini keserek metinleri daha rahat okumanızı sağlar.

5- Samsung Cloud’u Her An Kontrol Edin

Artık Samsung Cloud’u ana ekran kısayolu olarak ekleyebilirsiniz. Böylece bulut depolama alanınızı kolaylıkla kontrol edebilir ve dosyalarınıza istediğiniz zaman tek bir dokunuş ile erişebilirsiniz.

6- Samsung Connect Gösterge Paneli

Artık Samsung Connect’e bağlı cihazlarınız kartlar halinde gösterilecek ve böylece daha kolay bir şekilde cihazlarınızı yönetebileceksiniz. Bununla birlikte otomasyon ayarları sayesinde Samsung Connect’ten dilediğiniz cihaza belirli saatlerde açma/kapama gibi otomatik görevler belirleyebileceksiniz.

7- İkili Mesajlar Uygulaması

Artık tek bir telefonda iki farklı mesaj uygulaması bulunuyor. Böylece telefonu çift SIM’li olarak kullandığınızda SMS’leriniz farklı uygulamalara gitmiş olacak. Hangi uygulamanın hangi numaraya ait olduğunu unutmamanız için uygulamaların birinin ikonunda özel bir rozet bulunuyor.

8- Gelişmiş Samsung DeX Desteği

Samsung Experience 9.0 ile birlikte DeX’in işlevleri de gelişiyor. Samsung DeX ile artık çok daha yüksek çözünürlüklü ekranları gerçek çözünürlüğünde kullanabileceksiniz. Ayrıca DeX artık uygulamaları tam ekran olarak destekliyor. Bununla birlikte artık Samsung Dex’te Game Launcher’ı kullanarak tam ekran oyunlar da oynayabileceksiniz.

9- Daha Güçlü Bir E-Posta Uygulaması

Exchange Active Sync ile artık e-postalarınıza bir bitiş tarihi ya da erteleme tarihi ekleyebilirsiniz. Tek yapmanız gerek e-postayı sağa kaydırmak ve açılan seçeneklerden bitiş tarihine tıklamak.