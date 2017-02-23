Samsung, Galaxy S8’in İşlemcisini Duyurdu: Exynos 8895!

Samsung’un tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde kullanılacak yeni çipseti Exynos 8895’i resmen duyurdu.

Samsung kanadından Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri merakla beklenirken işlemciye gücünü verecek çipset nihayet görücüye çıktı. Türkiye dahil Samsung’un en geniş kapsamlı olarak Galaxy S cihazlarında kullandığı Exynos işlemcisi, 8895 model adıyla geliyor.

Samsung Exynos 8895 güç ve performans bakımından Qualcomm Snapdragon 835 ve MediaTek Helio X30 ile yarışacakken özellik bakımından 10nm FinFET üretim teknolojisini kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Eski modeline göre %27 daha yüksek performansa karşın %40 daha az enerji tüketimi sağlayan Exynos 8895, 8 çekirdekli yapıda olacak. Bu çekirdeklerden 4’ü Samsung üretimi özel bir çekirdek olacakken, diğer 4 çekirdek ise ARM Cortex-A53 olacak.

Mali-G71 MP20 grafik işlem birimi, 4K görüntü desteği, 1Gbps indirme ve 150Mbps yükleme destekli LTE modem, LPDDR4x bellek sunabilmesi ile dikkat çekecek olan çipset, 28MP arka ve 28MP ön ya da 28MP+16MP çift arka kamera desteği ile geliyor.

4K video kaydını 120fps ile çekebilecek ve UHD’de slow-mo çekim desteği sunacak olan çipset, eski versiyonlara göre Galaxy S8 ve Galaxy S8+’a ciddi oranda güç katacak gibi görünüyor.

Kağıt üzerinde Snapdragon 835 ve Helio X30’dan daha iyi gibi görünen Exynos 8895’in tam kullanıcı performansını ve benchmark değerlerini Galaxy S8 ile beraber göreceğiz.