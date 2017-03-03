Samsung’un yeni duyurduğu Exynos 9 çipsetleri sadece Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ta değil, aynı zamanda kendi ekranına ve sistemine sahip olan sanal gerçeklik gözlüğünde kullanılacak.

Sanal gerçeklik dünyası hızla tırmanmaya devam ederken mobil dünyada Google Cardboard ve Samsung Gear VR ile başlayan şölene birçok firma da katıldı. Ardından HTC’nin PC odaklı Valve ile ortaklaşa ürettiği HTC Vive’ın ortaya çıkmasıyla Samsung’un kendi ekosistemindeki liderliği sürerken, bu sefer de standalone olarak bahsedilen, yani kullanım için bir telefona gerek kalmayacak sanal gerçeklik gözlüğü üreteceği ortaya çıktı.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinde kullanılacak olan yeni nesil Exynos 9 çipsetine sahip olacak olan bu sanal gerçeklik gözlüğü, Exynos 8895 yerine içerisinde özel bir VR çipi bulunan yeni bir işlemci barındıracak.

Bu sanal gerçeklik gözlüğünün yine Oculus destekli olacağı ve Gear VR’ı sadece Samsung ekosisteminden çıkartarak herhangi birinin kullanabileceği bir sanal gerçeklik gözlüğü haline getirmeyi amaçlayan Samsung, böylece mobil dünyaya telefon gerektirmeyen apayrı bir sanal gerçeklik dünyası yaratacak.