Samsung, yeni üst seviye işlemcisi Exynos 9810'un üstün performansını ve yapay zeka yeteneklerini anlatan bir açıklama yayımladı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ile birlikte şirketin kendi üst seviye mobil işlemcileri olan Exynos 9 Serisi 9810, ilk kez tüketiciler ile buluşmuş olacak. Peki Exynos 9810 ne gibi yeni özelliklere sahip? Samsung, yeni üst seviye mobil işlemcisinin yeteneklerinin daha iyi anlaşılması için global web sitesinde bir açıklama yayınladı.

Samsung’un açıklamasına göre Exynos 9810, endüstrinin en gelişmiş teknolojilerini kullanarak 10 nanometre üretim sürecinden geçmiş sekiz çekirdekli bir işlemci. Bu çekirdeklerden dördü 2.9GHz frekans hızı ile yüksek performans sağlarken diğer dört çekirdek yüksek verimlilik için optimize edilmiştir.

Kıyaslamak gerekirse yeni Exynos 9810 selefine göre tek çekirdek performansında iki kat iyileşme gösterirken, çoklu çekirdek performansında da %40 artış göstermektedir. Benzer oranda performans artışının günlük hayata yansıması halinde yeni Samsung mobil cihazların uçacağını söylemek yanlış olmaz.

Elbette ki yeni Exynos 9810’un tek özelliği daha iyi performans sağlıyor olması değil. Bu gelişmiş işlemci, yeni üst seviye mobil cihazlarda yapay sinir ağları kullanan derin öğrenme yeteneği ve çok daha güçlü bir güvenlik gibi gelişmiş özellikler sunacak.

Peki bu gelişmiş özelliklerin bize katkısı ne olacak?

Exynos 9810 gelişmiş yetenekleri ile resimleri hızlı bir şekilde arayabilecek ve kategorilendirebilecek. Elbette ki bunun için kişileri ve nesneleri başarılı bir şekilde algılaması gerekiyor. İşlemci bunun için derinlik algılama yolu ile görüntüleri üç boyutlu olarak tarayacak.

Samsung’un yeni gelişmiş mobil işlemcisi kullandığı hibrit yüz algılama teknolojisi ile daha güçlü bir güvenlik sağlar. Ayrıca işlemci, güvenliği en üst düzeyde tutmak için iris, yüz ve parmak izi gibi biyometrik verilerin saklandığı ve korunduğu standart veri işlem birimlerinden bağımsız ek bir güvenlik birimi içeriyor.

Exynos 9810’da bulunan gelişmiş Cat.18 LTE modem, UHD çözünürlüğe kadar canlı yayınlar ya da 360 derece video gibi farklı video formatları sorunsuz bir şekilde görüntülemenize olanak tanır. Ayrıca Samsung tarafından geliştirilen yeni LTE modemin 1.2Gbps veri aktarım hızını desteklediğini de unutmamakta fayda var.

Samsung’un yeni gelişmiş işlemcisi, görüntü işleme konusunda da üst düzey performans sağlıyor. Multi-format codec (MFC-Çoklu Format Kodeki) sayesinde UHD çözünürlükte 120 fps videolar başarılı bir şekilde kaydedilebiliyor ve oynatılabiliyor. Ayrıca Exynos 9810, 10 bit HEVC ve VP9 desteği ile çok daha geniş bir renk aralığı ve renk doğruluğu da vaat ediyor.