Akıllı telefon endüstrisine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Samsung, işlemci pazarındaki payını arttırmak için orta seviye Exynos işlemcileri diğer şirketlere satacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlar için pek çok farklı donanım birimi üretmekte ve bu donanım birimlerini en büyük rakibi Apple da dahil olmak üzere diğer akıllı telefon üreticilerine satmaktadır. Fakat Samsung’un rakiplerinin gerisinde kaldığı bir konu var ki o da işlemci üretimi.

Pek çok büyük Android rakibinin aksine Samsung, uzun yıllardır kendi akıllı telefonlarında kendi ürettiği işlemcilerini kullanmaktadır. Buna karşın bu işlemcileri hiçbir akıllı telefon üreticisine satmadığı için işlemci pazarında Qualcomm, Apple ve MediaTek’in ardından 4. sırada gelmektedir.

Samsung, 2020 yılında 5G şebekelerinin yaygınlaşmasından daha fazla yararlanabilmek için işlemci pazarında payını arttırmayı hedefliyor ve şirket, bu hedefi doğrultusunda kendi orta seviye akıllı telefonlarında kullandığı Exynos işlemcileri diğer akıllı telefon üreticilerine satmayı planlıyor.

Orta seviye telefon denince akla ilk olarak MediaTek işlemciler geliyor. Samsung gerçekten pazar payını arttırmayı hedefliyorsa 2018 yılı, MediaTek için fazlasıyla zorlu geçebilir. Fakat Samsung neredeyse tüm seviyelerde mobil işlemciler üretiyor, dolayısı ile Samsung’un pazar payını arttırması diğer üreticileri de rahatsız edecektir.