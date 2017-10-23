Samsung, Ekran Altı Parmak İzi Tarayıcının Patentini Aldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yıllardır beklenen ekran altında bulunan parmak izi tarayıcının patentini nihayet aldı.

Samsung’un önümüzdeki yılın başında tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S9’un ayak sesleri duyulmaya başlandı. Samsung, Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi’ne (KIPRIS) ekran altına konumlandırılmış parmak izi tarayıcı için patent başvurusunda bulundu.

Eğer patentte yer alan bilgiler doğruysa Samsung, iPhone X ve Essential Phone’da olduğu gibi ekrana bir çentik eklemeyi planlıyor demektir. Galaxy S9 ne kadar çerçevesiz ve şık bir akıllı telefon olursa olsun ekranın altında parmak izi tarayıcı büyüklüğünde bir çentik, tüm Samsung müşterilerini cihazdan soğutacaktır.

Bu çentik ekranın altında mı yoksa üstünde mi olacak, henüz bilinmiyor. Fakat tasarımı bozması halinde Samsung hayranları, Güney Koreli teknoloji devinin satışlarda hayal kırıklığı yaşamasına neden olabilir. Zira geçtiğimiz ay iPhone X’un tanıtımından sonra yapılan bir ankette Samsung hayranları iPhone X’da olduğu gibi bir çentiği Samsung bir cihazda kesinlikle görmek istemediklerini belirtmişlerdi.

En geç Mart ayında tanıtılması beklenen Galaxy S9’un Snapdragon 845 ve Exynos 9 Octa işlemciye, 6GB RAM’e ve 128GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Cihaz ne kadar güçlü olursa olsun tasarımda gerçekleşecek bir olumsuzluk, satışları büyük oranda etkileyecektir.